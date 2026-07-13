Planas: España defiende el etiquetado de origen para todos los productos agroalimentarios

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Bruselas, 13 jul (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió este lunes el etiquetado de origen para todos los productos agroalimentarios, y en particular para las legumbres destinadas a consumo humano, un asunto que se abordó en una reunión de ministros europeos de Agricultura.

«España está a favor del etiquetado de todos los productos agroalimentarios. Es una posición de principio», dijo en declaraciones a la prensa el ministro español, que opinó que con ello «no rompemos en absoluto el mercado» europeo y que el consumidor debe saber si los alimentos proceden de la UE o de fuera.

Los ministros europeos debatieron el plan europeo de proteínas presentado recientemente por la Comisión europea y la estrategia para la ganadería.

Planas dijo sobre el plan de proteínas que España subrayaría la necesidad de «incrementar las variedades vegetales», así como la investigación y desarrollo y el etiquetado de origen, porque «es muy importante saber de dónde vienen las legumbres consumidas por nuestros ciudadanos».

«Hay muchos consumidores que quieren saber de dónde viene exactamente un producto alimentario», indicó el ministro, y enfatizó que se trata de aumentar la «transparencia».

En cuanto al bienestar animal, señaló que la posición de España «es clara: que todo lo sea bajo el soporte de evidencia científica».

El ministro subrayó, por otro lado, el destacado papel de las indicaciones geográficas en la exportación agroalimentaria.

Indicó que de todas la exportaciones de la Unión Europea, aproximadamente el 15,5 % del valor es procedente de indicaciones geográficas y dijo que, en el caso de España, se estima que esas indicaciones representan en torno a un 18 % de las exportaciones.

En ese contexto, precisó que «no todo el mundo» las acepta y citó como ejemplo a Estados Unidos.

Pero dijo que la UE trabaja con otros países, como India, porque «ahí estamos hablando de un mercado de 1.400 millones de personas» y felicitó a la Comisión Europea por haber logrado que México haya reconocido 568 indicaciones protegidas.

Por último, sobre la promoción agroalimentaria, el ministro pidió a Bruselas que mantenga para 2027 los mismos fondos que se han destinado en 2026. EFE

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(vídeo)(foto)