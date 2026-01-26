Planas «respeta» las nuevas protestas de agricultores y entiende algunas «preocupaciones»

Bruselas, 26 ene (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo este lunes que respeta las protestas que el sector agrario español ha convocado esta semana y que entiende «determinadas preocupaciones» planteadas por los acuerdos comerciales, pero subrayó que España es un país «netamente exportador».

«España es un país libre y, de forma libre y democrática, los ciudadanos pueden (…) expresarse, siempre dentro del respeto a la ley y del respeto a los demás de la forma que estimen conveniente», señaló el ministro en declaraciones a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Agricultura al ser preguntado por las protestas organizadas.

El titular de Agricultura consideró que «la clave de todo» en relación con las reivindicaciones de los productores es la PAC, y sobre ese punto, dijo que «la buena noticia (…) es que estamos unidos, Gobierno de España, Comunidades Autónomas, organizaciones agrarias y cooperativas».

En cuanto a los acuerdos comerciales de la UE, Planas recordó que «España es de los países de la Unión Europea, junto a Países Bajos (…) que tiene un excedente comercial positivo más alto y hemos exportado en el último año más de 77.000 millones de euros. Somos un país netamente exportador».

Añadió que aunque puede entender algunas preocupaciones de las organizaciones de agricultores por el acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur, ese pacto incluye cuatro garantías que son «un elemento de tranquilidad».

En ese contexto, se refirió al «control en frontera, que responde a las reglas de la seguridad alimentaria europea», a «los contingentes» de productos, a «las cláusulas de salvaguardia reforzadas» y al «Fondo de Apoyo» a los agricultores que suponen, indicó «un elemento (…) de absoluta tranquilidad».

En cuanto al voto la semana pasada en la Eurocámara para que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre el acuerdo con Mercosur, Planas expresó «respecto» a esa institución.

El Parlamento Europeo, añadió, «ha tomado una decisión, ha decidido consultarle al Tribunal de Justicia algo sobre lo que el Tribunal de Justicia ya ha sentado, jurisprudencia. Es decir, que se puede dividir un acuerdo entre la parte en la parte política y de cooperación».

Sobre lo que pase a continuación, el político español señaló que «lo normal es la entrada (en vigor) anticipada, es lo que ocurre siempre» y que «no hay que tomar ninguna decisión» porque «es la práctica normal», condicionada a los procedimientos de ratificación de los cuatro países del Mercosur.

«Nos consta que al menos uno de ellos, y sin duda el resto también lo seguirán, están acelerando los procedimientos», señaló.

Cuando el procedimiento de ratificación concluya, «entonces, lógicamente el acuerdo entrará en vigor», algo a lo que no hay que «darle ningún dramatismo», opinó Planas.

En ese sentido, aseguró que la agricultura «no es en absoluto moneda de cambio, sino que puede ser un sector donde nos beneficiamos de las exportaciones a Mercosur».

Los agricultores vuelven a partir de este lunes a protagonizar una semana de protestas por el posible recorte de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y otros asuntos que van más allá del controvertido acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

Pese a la reciente paralización de dicho pacto por parte del Parlamento Europeo, que lo ha elevado a la justicia europea, las principales organizaciones agrarias españolas han optado por mantener las movilizaciones porque consideran que todavía hay motivos para salir a las calles en defensa del campo. EFE

