Planas aboga por la conservación de los mares para frenar los incendios

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Dublín, 29 jul (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró este miércoles que es necesario «conservar» los mares y océanos y «adaptarse» a la nueva realidad que trae el cambio climático, como primer paso para evitar incendios forestales como los que asolan a España y otros países del sur de Europa.

«Podemos hacer más. Tenemos que preservar nuestros mares y nuestros océanos. Hemos visto, por ejemplo, que frente a las islas Baleares se ha registrado la temperatura del agua más alta de la que se tenía constancia», recordó hoy Planas, al comienzo de una reunión informal de ministros del ramo en Cork, al sur de Irlanda, cuyo Gobierno ostenta este semestre la presidencia de la Unión Europea (UE).

El ministro subrayó que el calentamiento global está teniendo efectos en todo el planeta y en sectores como la pesca: «Ahora estamos comprando pulpo procedente del Reino Unido y el atún rojo está presente en las aguas irlandesas, son cambios que afectan a la actividad pesquera».

«Por eso debemos hacer dos cosas al mismo tiempo: conservar y adaptarnos. Tenemos que luchar contra el cambio climático y el aumento de las temperaturas, pero, al mismo tiempo, adaptar nuestra actividad a esta nueva realidad», insistió Planas.

Recordó que los pescadores son «los primeros interesados» en que los mares y océanos «estén en buenas condiciones», mientras que cualquier política de conservación debe garantizar que puedan desarrollar una actividad «rentable, con una remuneración y unos ingresos dignos».

Planas se mostró confiado en que este encuentro ministerial informal sirva para avanzar en las negociaciones sobre cuotas de entre «75 y 80 poblaciones de peces» que interesan a España, que, recordó, cuenta con «la mayor flota pesquera de la Unión Europea». EFE

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