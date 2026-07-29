Planas aboga por modernización de buques y más financiación para la pesca comunitaria

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Dublín, 29 jul (EFE).- España defenderá durante el semestre de la Presidencia irlandesa de la Unión Europea (UE) una reforma de las normas comunitarias que permita acelerar la renovación de la flota pesquera europea, una medida que considera esencial para garantizar el relevo generacional en el sector, reforzar la seguridad alimentaria y avanzar en la autonomía estratégica de la UE.

Así lo afirmó este martes en Cork, al sur de Irlanda, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al comienzo de una reunión informal con colegas del ramo.

El ministro situó la modernización de los buques como una de las principales prioridades del Gobierno español en el debate que mantienen actualmente los Estados miembros sobre el futuro del sector pesquero comunitario.

A su juicio, el relevo generacional también constituye «uno de los temas clave» para asegurar la continuidad de la actividad pesquera y la supervivencia de las comunidades costeras europeas.

«Es importante -dijo el ministro de manera gráfica- tener buques nuevos que en el siglo XXI hagan la pesca activa, y no buques del siglo XX».

Buques nuevos, más seguros y más eficientes

La renovación de la flota permitirá disponer de embarcaciones «más seguras» y con mejores condiciones de habitabilidad, un factor que, según Planas, puede contribuir a atraer a los jóvenes hacia una profesión que afronta crecientes dificultades para incorporar nuevos trabajadores.

Además, sostuvo que los nuevos buques deberán ser más eficientes desde el punto de vista medioambiental, con tecnologías que reduzcan las emisiones de carbono y contribuyan a los objetivos climáticos de la UE, así como más selectivos en las capturas para favorecer una explotación sostenible de los recursos pesqueros.

El ministro vinculó esta modernización no solo a la competitividad del sector, sino también a la seguridad alimentaria europea y a la autonomía estratégica de la Unión, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y la necesidad de reforzar la producción propia de alimentos.

Para lograr esos objetivos, España considera prioritario avanzar durante este semestre en la simplificación de la legislación pesquera europea, una de las demandas recurrentes del sector para reducir la carga administrativa y facilitar las inversiones.

Asimismo, Planas reclamó un refuerzo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), al considerar que su dotación todavía no ha recuperado el nivel del anterior periodo presupuestario.

Aunque reconoció los avances alcanzados durante la anterior presidencia rotatoria chipriota en las negociaciones sobre el futuro financiero de la política pesquera, insistió en que todavía es necesario incrementar los recursos disponibles para responder a las necesidades del sector.

España también defenderá cambios en la normativa comunitaria para que puedan concederse ayudas públicas, tanto europeas como nacionales, destinadas a la construcción de nuevos buques pesqueros, una posibilidad actualmente muy limitada por las reglas europeas sobre capacidad de la flota y ayudas de Estado.

Según Planas, facilitar esa financiación resulta imprescindible para que los armadores puedan acometer inversiones que permitan modernizar unas flotas cuya antigüedad supera, en muchos casos, varias décadas.

El ministro añadió que otro de los objetivos del Gobierno español es favorecer una mayor incorporación de mujeres al sector pesquero, además de atraer a jóvenes profesionales, con el fin de garantizar el futuro de una actividad que desempeña un papel estratégico en numerosas regiones costeras comunitarias. EFE

ja/fjo/pcc