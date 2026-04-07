Planas advierte de vulnerabilidad de España ante el avance de las enfermedades zoonóticas

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Carmen Menéndez Cobos

Lyon (Francia), 7 abr (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha advertido este martes de la especial vulnerabilidad de España ante el avance de las enfermedades zoonóticas debido a su posición geográfica y al impacto del cambio climático, y ha reclamado reforzar la prevención y la cooperación internacional para hacer frente a este riesgo creciente.

Planas ha realizado estas declaraciones en una entrevista con EFE durante la cumbre internacional ‘One Health’, que se celebra ayer y hoy en Lyon, en un encuentro en el marco de la presidencia francesa del G7 que reúne a científicos y representantes de más de 40 países, incluidos cinco jefes de Estado y de Gobierno, con el objetivo de impulsar un enfoque integrado de la salud que conecte la dimensión humana, animal y medioambiental.

«Los informes científicos más recientes muestran que tres de cada cuatro nuevas enfermedades pueden tener origen en una zoonosis», ha señalado el ministro, que ha calificado este fenómeno como «un gran reto» para la salud pública global.

En este contexto, ha subrayado la situación particular de España: «Estamos en un cruce de caminos entre Europa y África», lo que, unido a factores como el aumento de temperaturas, las sequías y la coexistencia de zonas húmedas, favorece la proliferación de vectores como mosquitos y garrapatas.

Estas condiciones incrementan el riesgo de transmisión de enfermedades. «Combatir esta situación significa, en primer lugar, prevenirla y seguirla», ha afirmado.

Ante la posibilidad de futuras crisis sanitarias, el ministro ha admitido la incertidumbre, aunque ha apelado al esfuerzo colectivo: «¿Estamos en condiciones de llegar a tiempo? Yo espero que sí. Estamos dedicando muchos esfuerzos», ha comentado.

Planas ha destacado que España cuenta desde 2023 con un plan nacional de vigilancia y respuesta frente a zoonosis de origen vectorial, aunque ha reconocido que se deben «redoblar los esfuerzos no solo a nivel nacional, sino europeo e internacional».

«La cooperación internacional es clave», ha insistido, al señalar el papel de organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a la que ha presentado su candidatura para dirigirla; la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en la lucha contra enfermedades transfronterizas.

Resistencia a antibióticos

En paralelo, Planas ha alertado también sobre otro de los grandes desafíos globales: la resistencia a los antibióticos.

España ha reducido en un 70 % su uso en producción animal desde 2014, pero solo un 11 % en salud humana.

«Queda mucho trabajo por hacer», ha reconocido, al advertir de que este problema puede convertirse en una amenaza crítica en futuras crisis sanitarias si no se actúa con mayor rapidez.

Planas ha comenzado la jornada participando en una sesión temática sobre reservorios zoonóticos y vectores de enfermedades infecciosas, con participación de representantes de varios países, en la que también ha mencionado que España es especialmente vulnerable porque está en un «cruce de caminos», entre África y Europa, y expuesta al cambio climático.

Luego ha mantenido reuniones bilaterales con el director general de la FAO, Qu Dongyu; con la directora general de la OMSA (Organización Mundial de Sanidad Animal), Emmanuelle Soubeyran, y con el ministro de Agricultura, Bosques y Pesca de Camboya, Dith Tina.

Después ha sido invitado a la comida de trabajo ofrecida por el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron. Y, por último, participará en la sesión de alto nivel de la tarde que empieza a las 15:30 horas locales, en la que también tiene previsto intervenir.EFE

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