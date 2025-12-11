Planas asegura que la propuesta para la pesca en el Mediterráneo «parece de otro planeta»

Bruselas, 11 dic (EFE).- El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, afirmó este jueves que la propuesta de la Comisión Europea (CE) para la pesca en el Mediterráneo durante 2026, que contempla que la flota española de esas aguas salga a faenar 9,7 días al año, «parece de otro planeta».

«La propuesta de la Comisión parece de otro planeta. Hacerle a alguien una propuesta de nueve días (de pesca al año) es como enviarlo a casa, y eso es técnicamente lo que leído estrictamente, jurídicamente, supone la propuesta de la Comisión», declaró el ministro a su llegada a la reunión de titulares de Pesca de la Unión Europea que comienza hoy en Bruselas.

«Ese grado de irrealidad conduce a algunos a pensar que en realidad esto es un teatro y después habrá un resultado que pueda ser más positivo. Yo quiero ser muy realista: esta es una tarea dificilísima», comentó sobre la negociación para acordar las posibilidades de pesca en el Mediterráneo.

En el encuentro que comienza hoy en Bruselas, los ministros de la UE deben acordar las posibilidades de pesca para 2026 en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo. EFE

