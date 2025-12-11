Planas asegura que la propuesta para la pesca en el Mediterráneo «parece de otro planeta»

Bruselas, 11 dic (EFE).- El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, afirmó este jueves que la propuesta de la Comisión Europea (CE) para la pesca en el Mediterráneo durante 2026, que contempla que la flota española de esas aguas salga a faenar 9,7 días al año, «parece de otro planeta», y aseguró que España intentará conseguir más jornadas de pesca que el año pasado.

«La propuesta de la Comisión parece de otro planeta. Hacerle a alguien una propuesta de nueve días (de pesca al año) es como enviarlo a casa, y eso es técnicamente lo que leído estrictamente, jurídicamente, supone la propuesta de la Comisión», declaró el ministro a su llegada a la reunión de titulares de Pesca de la Unión Europea que comienza hoy en Bruselas.

«Ese grado de irrealidad conduce a algunos a pensar que en realidad esto es un teatro y después habrá un resultado que pueda ser más positivo. Yo quiero ser muy realista: esta es una tarea dificilísima», comentó sobre la negociación de las posibilidades de pesca en el Mediterráneo.

En el encuentro que comienza hoy, los ministros de la UE deben acordar las posibilidades de pesca para 2026 en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo.

En el Mediterráneo, el Ejecutivo comunitario ha propuesto que cada buque de la flota pesquera española salga a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente planteados por Bruselas para las capturas de este 2025.

Tanto en 2025 como en 2026, esa cifra inicial de días de pesca se puede elevar si se aplican medidas respetuosas con el ecosistema marino, como el uso de redes específicas que provocan menos daños en el mar.

Sin embargo, el modo de aplicar ese mecanismo de compensación ha cambiado en la propuesta de 2026 frente a lo pactado para este 2025.

Lo pactado en 2024 para la pesca de 2025 permitía elegir una serie de medidas de compensación dentro de un catálogo, y escogiendo unas u otras, pero no todas, se podía llegar a una cifra de días de pesca similar a la del año pasado.

Sin embargo, en la propuesta para la pesca en 2026, para alcanzar una cifra de días de pesca algo por encima de las 100 jornadas es necesario aplicar todas las medidas propuestas.

Planas se refirió hoy a la decisión de España de conceder trece días adicionales de pesca a la flota española en el Mediterráneo para la campaña de Navidad de 2025.

Con esa medida, los 557 barcos del Mediterráneo que componen la flota de arrastre tendrán un total de 7.339 días anuales de faena este 2025, lo que equivale a unas 143 jornadas anuales por buque, la cifra de 2024.

El ministro explicó que, según la interpretación de la Abogacía del Estado del reglamento comunitario, era posible ese incremento.

«Lo hemos hecho, y con la misma determinación vamos a luchar por que este año consigamos más días de posibilidades de pesca que el año pasado», comentó.

«Este año habíamos logrado en la negociación de diciembre del año pasado 130 días (de pesca), pero también yo alcancé un acuerdo con el comisario (europeo de Pesca): que si los datos científicos eran, como han sido, más positivos que los anteriores, podríamos equiparar el resultado final del año 2024. Por tanto, es la razón por la que dicté la resolución correspondiente para elevar a 143», explicó.

Planas subrayó que el sector pesquero «está haciendo un esfuerzo tremendo desde el punto de vista de todas las medidas compensatorias».

«Hemos hecho mucho esfuerzo y hemos intentado desde el ministerio y las comunidades autónomas facilitar la tarea al sector, pero este esfuerzo no es infinito, y la creatividad no es infinita», comentó.

Agregó que el esfuerzo de «selectividad» con medidas respetuosas con el ecosistema marino «está dando resultados».

«Es verdad que no estamos aún en el punto de llegada, en el rendimiento máximo sostenible de muchas de las poblaciones, pero eso no quita que si al que hace un esfuerzo y logra un buen resultado no se le premia de algún modo, evidentemente puede hacer inútil el esfuerzo», aseveró.

«Todo este esfuerzo tiene que ser recompensado. Por eso estamos luchando por incrementar el número de días», añadió.

Aseguró que la Comisión Europea debe comprender que las medidas compensatorias de selectividad «son permanentes» y que «si se introdujo este año y se aplica este y el siguiente, el esfuerzo continúa».

«No se puede poner el contador a cero cada vez. No tiene ningún sentido», declaró, y apuntó que el esfuerzo realizado por España en el Mediterráneo con medidas como las mallas, las puertas voladoras, las vedas y las paradas es «el mayor que se ha realizado en ningún caladero en la historia de la política pesquera común». EFE

