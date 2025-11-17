Planas confía el acuerdo entre UE y Mercosur pueda entrar en vigor a principios de 2026

Bruselas, 17 nov (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo este lunes que confía en que el acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y los países de Mercosur pueda entrar en vigor a principios de 2026.

A su llegada al Consejo de ministros europeos de Agricultura y Pesca donde se hablará entre otras cosas de asuntos comerciales, Planas indicó en declaraciones a la prensa que ese acuerdo «avanza bien y va a ser ratificado».

Además, el ministro español se refirió a Estados Unidos, que «como consecuencia de la inflación de los alimentos, está tomando algunas decisiones con algunos países latinoamericanos de rebaja de los aranceles» e indicó que la UE debe estar muy atenta por el arancel del 15 % que soportan las exportaciones comunitarias a Estados Unidos.

«Evidentemente también estamos interesados en que los aranceles disminuyan o desaparezcan, porque como es notorio fueron producto de un acuerdo, pero un acuerdo que alteró una situación», consideró.

Por otra parte, se refirió a la relación comercial con China y pidió «total transparencia en el procedimiento antidumping» .

El ministro consideró un «gran éxito» la visita de los reyes de España a China y la firma con el país asiático de tres nuevos protocolos que benefician al sector porcino, pesquero y acuícola. El del porcino permitirá la «regionalización» en caso de que se detecten casos de peste porcina africana en España, lo que significa que se podrá seguir exportando desde las zonas libres.

Planas mencionó también el caso del arroz y dijo que España, junto con «otros países miembros» está «instando a la Comisión (Europea) a un seguimiento más estrecho y en su caso, a activar cláusulas de salvaguardia, porque nos encontramos con una competencia con precios muy inferiores a nivel internacional que está afectando al mercado del arroz y a los productores como España e Italia en la UE»

Por último, el ministro español indicó que España tiene previsto evocar hoy el tema de los drones y pedir en particular que Bruselas autorice de forma singular a través del procedimiento de simplificación la utilización de los drones en agricultura para su uso en la aplicación de productos fitosanitarios y de sanidad animal. EFE

