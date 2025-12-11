Planas confía en la firma del acuerdo de la UE con Mercorsur «tan pronto como sea posible»

Bruselas, 11 dic (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, confió este jueves en la firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur «tan pronto como sea posible», al considerar que es «una oportunidad fantástica» para el sector agrario, en particular para productos como el vino, el aceite de oliva o el queso.

En declaraciones a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Agricultura y Pesca, Planas dijo que comparte las «preocupaciones» del sector, que tiene previsto llevar a cabo una manifestación en Bruselas el próximo 18 de diciembre, coincidiendo con una cumbre europea.

Indicó que coincide con la mayoría de las reivindicaciones que tienen los productores y que precisamente de ese tema va a hablar este jueves en un encuentro con representantes del Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca).

«Espero que, como siempre, todo sea pacífico y respetuoso», dijo Planas en relación con la manifestación prevista en Bruselas, y añadió que los agricultores «no están satisfechos con la propuesta de la Comisión» y que hay que «hacer progresos» en relación con la futura PAC.

En ese sentido, señaló que, por un lado, es necesario «recuperar el concepto de la política europea común» y, por otro, que se deben asignar «fondos suficientes» para el sector primario.

Sobre el acuerdo con Mercosur, señaló que espera que se firme «tan pronto como sea posible» , dado que constituye «una oportunidad genial» desde el punto de vista del comercio.

Destacó el interés que tienen en el acuerdo el sector del vino, el aceite de oliva, el queso y «otros» y opinó que las cláusulas de salvaguardia que se han introducido «son las mayores en la historia comercial de la UE».

«Espero que todos estén a bordo y se pueda adoptar lo antes posible», concluyó.

