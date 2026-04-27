Planas cree que el elegido para dirigir la FAO deberá tender puentes con resto del mundo

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Luxemburgo, 27 abr (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, candidato a dirigir la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dijo este lunes que el futuro director general del organismo deberá ser capaz de tender puentes con todo el resto del mundo.

A su llegada a un Consejo de ministros europeos de Agricultura en Luxemburgo, Planas señaló la importancia de que un europeo se lleve este puesto, que no ha estado en manos de un nacional de la Unión Europea (UE) en los últimos cincuenta años, en respuesta a una pregunta sobre si las actuales relaciones tensas entre España y Estados Unidos pueden perjudicar su candidatura.

«El seleccionado debe ser capaz de construir puentes con Latinoamérica, con África, con Oriente Medio y con Asia. No sólo tenemos que tener en cuenta la perspectiva europea», señaló Planas.

La carrera para elegir al próximo director general de la FAO llega, dijo Planas, ante «retos clave» en áreas como la producción alimentaria, el aumento de precios o la asequibilidad, así como las crisis de hambrunas en lugares como Sudán o Gaza.

«Esto es clave en este momento, tendremos que luchar por ello. Creo que como ministro europeo, como ministro español, estoy preparado para esta misión», añadió.

El Gobierno de Italia ha postulado a Maurizio Martina, exministro de Agricultura y actual subdirector de la FAO, para el mismo cargo, mientras que Irlanda ha hecho lo propio con el excomisario de Agricultura Phil Hogan.

La elección de este cargo tendrá lugar entre finales de junio y principios de julio de 2027. EFE

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