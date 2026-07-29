Planas destaca la sintonía con presidencia irlandesa para impulsar política pesquera común

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Dublín, 29 jul (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó este miércoles la sintonía que mantiene con el Gobierno irlandés para avanzar en las negociaciones sobre el futuro de la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea (UE).

«Tenemos una excelente relación (…) somos dos grandes potencias pesqueras y, por tanto, es probablemente más sencillo aproximar nuestros puntos de vista», declaró Planas al comienzo de una reunión informal de ministros del ramo en Cork, al sur de Irlanda, cuyo Gobierno ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE.

En este contexto, el dirigente español recordó que los debates durante este periodo deberán centrarse en la reforma de la PCC y en las negociaciones de finales de año sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas para 2027.

Esa reforma debe conllevar «una simplificación de la normativa comunitaria», señaló Planas, quien también abogó por eliminar algunas de las restricciones técnicas vigentes para las flotas.

A su juicio, «carece de sentido» mantener límites sobre el tonelaje o la potencia de los motores cuando la actividad pesquera ya está regulada mediante cuotas de captura, límites biológicos y mecanismos de control del esfuerzo pesquero.

Insistió asimismo en que uno de los principales objetivos de España es abrir la puerta a la utilización de fondos europeos o nacionales para financiar la construcción de nuevos buques pesqueros, una medida que consideró imprescindible para renovar una flota cuya antigüedad media se sitúa entre los 35 y los 40 años.

Planas sostuvo que la modernización de la flota resulta necesaria no solo para mejorar la seguridad y las condiciones laborales de los pescadores y facilitar el relevo generacional, sino también para avanzar en la descarbonización del sector y disponer de embarcaciones más selectivas que reduzcan el impacto sobre los recursos marinos.

«La razón está de nuestra parte. Si queremos preservar los mares y los océanos y, al mismo tiempo, hacer rentable la actividad pesquera, tenemos que ir por ese camino», subrayó.

Respecto a una eventual revisión de la PCC, el ministro descartó la necesidad de reabrir completamente el marco legislativo y valoró los avances conseguidos durante la última década en materia de sostenibilidad.

«No hace falta abrirlo todo», agregó Planas, para quien el reto pasa ahora por reforzar la rentabilidad del sector sin renunciar a los logros alcanzados en la gestión sostenible de los recursos. EFE

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