Planas lamenta que Bruselas siga sin reconocer los esfuerzos del sector en el Mediterráneo

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Luxemburgo, 22 jun (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lamentó este lunes que la Comisión Europea continúe sin reconocer los «inmensos esfuerzos» que están haciendo los pescadores para asegurar la sostenibilidad en el Mediterráneo y consideró que esas aguas seguirán siendo el «problema de fondo» a la hora de decidir las posibilidades de pesca para el año 2027.

Planas explicó que el asunto comenzará a abordarse hoy en el marco de un Consejo de Ministros europeos de Pesca, donde tendrá lugar «el primer cruce de espadas» sobre la situación en las aguas europeas, con vistas al reparto de las posibilidades pesqueras en el Atlántico y de los días de pesca en el Mediterráneo, que se negociarán a finales de año.

«El tema para nosotros más sustantivo se llama Mediterráneo. Porque, efectivamente, es ahí donde tenemos un problema de fondo. La Comisión continúa no reconociendo los inmensos esfuerzos y, sobre todo, los magníficos resultados que se han obtenido», dijo Planas.

Añadió que «si algo demuestran los informes científicos es que lo que importa es la selectividad y no el número de días de trabajo», algo que «viene diciendo España desde hace ya varios años en esta negociación», y en lo que es un «buen ejemplo», dijo.

No obstante, «la Comisión continúa sin presentar la reforma del Reglamento (para esas aguas), que es absolutamente necesaria», subrayó Planas.

El político español señaló que cree que «hay una cosa que la Comisión no valora suficientemente y vale para todos los ‘stocks’, que es lo referente al esfuerzo pesquero que se lleva a cabo, al esfuerzo de selectividad y de sostenibilidad de nuestro sector pesquero», algo que, según opinó, «debería ponerse más en evidencia».

Por otra parte, sobre las futuras negociaciones de posibilidades pesqueras de poblaciones de peces compartidas en el Atlántico nororiental entre la UE y el Reino Unido, el ministro dijo que espera que se pueda llegar a un acuerdo antes del Consejo de diciembre.

También confió en que los Estados costeros (Reino Unido, Islandia, Islas Feroe y Noruega) «no vayan por libre» y se pueda «llegar a un acuerdo» con ellos sobre las capturas porque, de lo contrario, «estamos aplicando normas de pesca absolutamente divergentes». EFE

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