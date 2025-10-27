Planas pide a Bruselas seguimiento y, si es necesario, medidas ante arroz de fuera de UE

Luxemburgo, 27 oct (EFE).- El ministro español de Agricultura, Luis Planas, pidió este lunes a la Comisión Europea (CE) que haga un seguimiento «estricto» de los arroces que están entrando en la Unión Europea desde países terceros y que adopte «en su caso» las medidas de salvaguarda «correspondientes».

«Creemos que debe hacerse un seguimiento estricto por parte de la Comisión y adoptar, en su caso, las medidas de salvaguarda correspondientes», declaró a su llegada a la reunión de titulares de Agricultura de los Veintisiete que se celebra en Luxemburgo.

En ese encuentro, los ministros mantendrán un debate sobre la situación de los mercados agroalimentarios.

Planas afirmó que a España «le preocupa mucho» la cuestión del arroz, y señaló que este año ha habido «unas buenas oportunidades de siembra» de ese cereal «como consecuencia de las lluvias de primavera».

«Nos encontramos con una situación donde hay acuerdos de la Unión Europea con países terceros que hacen entrar arroz, digamos de calidades estándar, en condiciones de precio muy inferiores», advirtió. EFE

