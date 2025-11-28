Planas pide reducir el desperdicio alimentario, una cuestión «económica y ética»

2 minutos

Estambul, 28 nov (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, presentó este viernes en Estambul un modelo para reducir al máximo el desperdicio de alimentos, que calificó de «cuestión económica y ética».

«El tema del desperdicio alimentario me parece absolutamente fundamental. En España hemos desarrollado una campaña muy eficaz que nos ha permitido disminuirlo en un 20 % desde el año 2020 al año 2024», dijo Planas en declaraciones a EFE.

Aun así, reconoció, en España se sigue desperdiciando unos 25 kilos o litros de alimentos por persona y año, «una cuestión económica, ambiental y también, hay que decirlo, moral y ética, que debe ser corregida».

Es difícil comparar la situación entre países porque varían las formas estadísticas de medirla, acotó el ministro, pero «en la Unión Europea se suele hablar de entre un 25 y 30 %» de alimentos producidos que no se llegan a consumir.

Planas participó hoy en Estambul en el panel ministerial «Prevenir el desperdicio de alimentos y agua – Protegiendo nuestro futuro», organizado por la Fundación ‘Cero Desperdicio’ y el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Turquía, junto con los ministros de 15 países de Europa, Oriente Medio, África y América Latina.

También el gasto del agua debe reducirse, dijo Planas y subrayó que dos tercios de la superficie agrícola irrigada ya cuentan con «regadío de precisión» con técnicas modernas.

Este tipo de tecnologías agrícolas, tanto de regadío como de otros aspectos, forman también parte de los productos que España planea exportar a Turquía, un país con un importante sector de agricultura que, por ahora, tiene un intercambio menor con España, explicó el ministro.

«Tenemos una cifra (en comercio bilateral agrícola) que no es muy alta y podemos aspirar a más», dijo Planas, detallando que España vende a Turquía sobre todo productos preparados de café y de té, mientras importa «básicamente aceite de oliva».

«Es el primer producto por una razón muy sencilla: como somos el primer productor del mundo (de aceite), somos también el primer comercializador del mundo, y a efecto de abastecer a nuestros clientes llevamos a cabo importaciones de países terceros», explicó.

«Turquía también juega un papel muy importante de plataforma respecto de terceros países, como Georgia y Azerbaiyán», concluyó el ministro, que lleva desde el miércoles en el país euroasiático, entrevistándose con altos cargos y visitando empresas turcas. EFE

iut/jk/jgb

(foto)