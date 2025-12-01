Planas pide tranquilidad ante el brote de peste porcina aunque no hay que bajar la guardia

1 minuto

Roma, 1 dic (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha llamado este lunes a la «tranquilidad» ante el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en jabalíes del área de Collserola (Barcelona), aunque ha advertido de que «no hay que bajar la guardia».

«Un mensaje, por supuesto, de tranquilidad a los ciudadanos en relación con el consumo de la carne, productos frescos y productos derivados del porcino, y, al mismo tiempo, de prudencia e implicación para evitar que, evidentemente, esto se extienda a las granjas de producción», dijo el ministro a EFE en Roma.

Planas ha reafirmado que el Gobierno trabaja «desde la semana pasada» tras la confirmación de los dos primeros positivos en jabalíes —los primeros casos en España desde 1994— y que actualmente se analizan nuevas muestras remitidas desde Cataluña.EFE

cee-csv/sam/jgb

(video)