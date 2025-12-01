Planas pide tranquilidad ante el brote de peste porcina aunque no hay que bajar la guardia

3 minutos

Roma, 1 dic (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha llamado este lunes a la «tranquilidad» ante el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en jabalíes del área de Collserola (Barcelona), aunque ha advertido de que «no hay que bajar la guardia».

«Un mensaje, por supuesto, de tranquilidad a los ciudadanos en relación con el consumo de la carne, productos frescos y productos derivados del porcino, y, al mismo tiempo, de prudencia e implicación para evitar que, evidentemente, esto se extienda a las granjas de producción», dijo el ministro a EFE en Roma.

Planas ha reafirmado que el Gobierno trabaja «desde la semana pasada» tras la confirmación de los dos primeros positivos en jabalíes, los primeros casos en España desde 1994, y que actualmente se analizan nuevas muestras remitidas desde Cataluña.

El ministro señaló que «en estos momentos la buena noticia es que los análisis efectuados han sido negativos dentro incluso de la zona».

El ministro destacó dos prioridades: «encapsular, reducir y hacer desaparecer el foco para evitar cualquier propagación» y, en paralelo, paliar los efectos negativos en los mercados exteriores y en los certificados de exportación.

En concreto, precisó que el comercio exterior de porcino español se distribuye en dos tercios a la Unión Europea y un tercio a países fuera de la UE, con grandes destinos como China, aunque las exportaciones alcanzan un total de 104 países.

«Estamos trabajando de la mano de la Generalitat de Cataluña en relación con el foco y con su contención. Ayer mismo, la Generalitat nos pidió el despliegue de la UME y así se va a hacer», detalló.

Planas se encuentra en Roma para participar en la XXI Edición del Foro de Diálogo Italia–España, organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y otros organismos.

«Estamos hablando de jabalí silvestre», recalcó, y añadió, que el mensaje es muy claro: «no hay que bajar la guardia».

Destacó también que «los estándares de calidad y seguridad alimentaria son una de las claves de la competitividad agrícola y alimentaria de España y la UE».

«Creo que está muy claro que hay un esfuerzo por parte de todos que debemos complementar también en los temas comerciales. Hoy mismo me voy a reunir con el sector que se había reunido ya con mi equipo la semana pasada para concretar los aspectos y las necesidades en relación con este tema que es fundamental», confirmó.

Por último, afirmó que se está trabajando «con mucha responsabilidad y mucha seriedad» y valoró positivamente la actitud del sector productor de porcino, «que es un sector muy moderno, muy profesional, muy implicado y con el que estamos trabajando magníficamente». EFE

cee-csv/sam/jgb

(video)