Planas traslada su solidaridad a las víctimas del incendio en Almería

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Bruselas, 13 jul (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, trasladó este lunes su «cariño y solidaridad» a las víctimas del incendio en Los Gallardos (Almería), que relacionó con el aumento de temperaturas en Europa y otros fenómenos extremos vinculados al cambio climático y llamó a «tomar nota» con vistas a las prácticas para combatir ese problema.

«Es verdad que nos enfrentamos a una situación de incremento de temperaturas muy significativo en el conjunto de Europa, junto a otros fenómenos climatológicos extremos y todo eso significa que estamos evidentemente en un momento de cambio climático», señaló a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Agricultura.

Añadió que esa situación «tiene consecuencias sobre la salud humana, consecuencias sobre el funcionamiento de la sociedad y (…) también sobre la producción de alimentos».

Y opinó que «hay que tomar buena nota de ello», con vistas a las políticas de mitigación de las emisiones a la atmósfera y contra el cambio climático.

El incendio, que ha causado la muerte a 13 personas, ha quedado estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros pero no ha terminado de ser extinguido, lamentó el ministro. EFE

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