Planet Labs restringe sus imágenes sobre Oriente Medio para evitar ataques contra la OTAN

1 minuto

Redacción Medioambiente, 10 mar (EFE).- El proveedor de imágenes satelitales Planet Labs ha acordado retrasar de cuatro días a dos semanas la entrega de las imágenes en la zona de Oriente Medio por temor a que la información de inteligencia pudiera ser utilizada contra miembros de la OTAN en la guerra que está en marcha en la región.

Según Bloomberg, esta decisión de la empresa con sede en San Francisco, persigue que estas imágenes no sean utilizadas tácticamente para obtener objetivos y atacar a «aliados y socios de la OTAN”, comentó la compañía.

La decisión subraya el creciente papel estratégico de operadores de satélites comerciales en conflictos modernos, donde esos datos e imágenes pueden dar forma a la planificación militar.

El proveedor de satélites comerciales dijo que actualmente tiene contratos con la OTAN y la Marina de los EE.UU. y sus satélites están ampliando su área de vigilancia a zonas de Irán, las bases aliadas cercanas, los estados del Golfo y la zona de conflicto. EFE

