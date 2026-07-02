Plantean construir ocho líneas de teleféricos para aliviar el tráfico de Lima

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Lima, 2 jul (EFE).- La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó este jueves una propuesta para implementar ocho líneas de teleféricos urbanos que conectarían distintos distritos de la capital peruana con el objetivo de reducir significativamente los tiempos de viaje y mejorar la integración del sistema de transporte público.

El subdirector de planificación de la ATU, Gustavo Díaz, explicó a Canal N que esta tecnología ya ha demostrado resultados positivos en ciudades como Medellín, La Paz, Bogotá y Ciudad de México, especialmente en zonas con geografía accidentada.

«El teleférico permite llevar a las personas mucho más rápido porque evita el tráfico en superficie y supera las barreras geográficas, como los cerros. Además, puede construirse en un plazo relativamente corto, entre dos y tres años», indicó Díaz.

Detalló que el primer teleférico conectará a San Juan de Lurigancho, el distrito más grande de la capital y el más poblado del país, con la zona norte de Lima, mediante un recorrido que reduciría el tiempo de traslado de aproximadamente una hora a 18 minutos.

La propuesta de la ATU contempla además otros siete teleféricos distribuidos en distintos sectores de Lima y el Callao, como uno entre Ventanilla y Puente Piedra, una conexión entre las zonas altas de Comas y San Juan de Lurigancho y un recorrido para comunicar cerros de La Victoria y El Agustino.

También proponen un teleférico que conectaría Villa María del Triunfo con la Línea 1 del Metro y otro hacia Manchay, en Pachacámac, una de las zonas más alejadas de la capital.

«El objetivo es facilitar el acceso de miles de personas que viven en asentamientos ubicados en laderas y zonas de difícil acceso», agregó Diáz.

Informó que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) financia los estudios técnicos iniciales del proyecto, que podrían quedar concluidos en aproximadamente un año, tras lo cual se iniciaría el proceso de licitación.

Según el TomTom Traffic Index 2025, los conductores en Lima perdieron 195 horas en el tráfico durante 2025, 15 horas y 20 minutos más que en 2024.

Además, el reporte mundial de calidad del aire 2025, elaborado por la empresa suiza IQAir, revela que Perú registró una concentración promedio anual de partículas finas contaminantes de hasta 2,5 micras (PM) de 19,1 microgramos por metro cúbico, por encima de los 17,1, reportados en 2024.

Lima registró 18,5 microgramos por metro cúbico de PM 2,5 y se ubicó entre las ciudades con mayor contaminación de Latinoamérica, con distritos como Santa Anita que alcanza los 33 microgramos por metro cúbico, Pachacamac (31,8), Puente Piedra (28,9) y Comas (28,7).

Este resultado ubica al país andino casi cuatro veces por encima del nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecido en 5 microgramos por metro cúbico y se ubica como el de peor calidad del aire a nivel latinoamericano.EFE

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