Plataformas de cine censuran escenas de ‘Quemados por el sol’, único ganador ruso de Óscar

1 minuto

Moscú, 24 dic (EFE).- Varias plataformas de cine online rusas han censurado algunas escenas de ‘Quemados por el sol’ (1994), la única película rusa galardonada con un Óscar, escriben este miércoles medios independientes rusos.

Según el canal de Telegram ‘Mozhem obiasnit’, la cinta original fue recortada en unos tres minutos para la versión actual, más adaptada a los tiempos que corren.

En un intento de no infringir las leyes sobre ‘contenido prohibido’ y evitar así sustanciosas multas, las plataformas de cine borraron una escena de sexo y otra sobre un intento de suicidio, entre otros episodios.

A la vez, los medios rusos subrayan que la famosa película, Óscar al mejor filme de habla no inglesa en 1995, está catalogada como apta solo para mayores de 18 años.

Se trata del primer caso de censura de una creación del laureado cineasta ruso Nikita Mijalkov, férreo defensor de las políticas del Kremlin.

El próximo año en Rusia entrará en vigor una ley que prohíbe desacreditar los valores tradicionales y obliga a las plataformas de entretenimiento a retirar esas escenas en el plazo de 24 horas.

Sin embargo, según el diario Kommersant, muchos servicios digitales han decidido no esperar hasta el 1 de marzo y censurar distintos contenidos a partir de ahora.

Debido a esa autocensura, explica el medio, no se retira solo ‘contenido prohibido’, sino también desaparecen escenas que formalmente no violan ninguna prohibición.

Como resultado, la trama de algunas películas y series se ve alterada por los cambios introducidos. EFE

mos/psh