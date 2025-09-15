Plataformas independientes confirman un nuevo feminicidio en Cuba, el número 30 este año

The Swiss voice in the world since 1935

La Habana, 15 sep (EFE).- Las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas confirmaron este lunes un nuevo asesinato machista que eleva el total feminicidios a 30 en lo que va de año, de acuerdo con datos recopilados por EFE a partir del registro de ambas organizaciones.

La víctima es Mercedes Cantero, de 64 años. De acuerdo con las activistas, el suceso ocurrió en su hogar, en San Justo (Artemisa, occidente), el pasado 29 de agosto.

El presunto feminicida es un hombre con el que mantenía una relación sentimental, de acuerdo con las plataformas. El sospechoso se encuentra bajo custodia de la policía cubana y «en estado grave luego de un intento de suicidio».

La labor de las organizaciones independientes y la difusión en los medios independientes ha contribuido a poner el foco en los casos de feminicidio en Cuba. Estas plataformas insisten además en que se declare un «estado de emergencia por violencia de género».

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos «feminicidio» o «crimen machista» en los medios estatales.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado «tolerancia cero» contra la violencia machista y aunque no hay en los medios estatales informaciones frecuentes sobre los feminicidios, en los últimos meses han aparecido reportes y artículos sobre este problema.

El Gobierno cubano confirmó que los tribunales identificaron un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el año pasado. En los juicios celebrados en 2023 se registraron 110 víctimas.

Recientemente, la Fiscalía general, el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo y otras instituciones anunciaron la elaboración conjunta de un registro administrativo informatizado, pero no público, para recabar datos sobre los feminicidios. EFE

