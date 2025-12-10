Platini denuncia por difamación a tres exmiembros de la FIFA

El expresidente de la UEFA Michel Platini denunció por difamación a tres exmiembros de la FIFA, informó a la AFP el miércoles una fuente cercana al dosier, confirmando así una información del diario Le Parisien.

El exjugador francés denunció a finales de noviembre a tres exdirigentes del órgano rector del fútbol, tres meses después de ser definitivamente absuelto por la justicia suiza tras 10 años de proceso en el caso de fraude que supuso su caída, confirmó la fuente.

La denuncia apunta a las declaraciones públicas de estos exmiembros de la Federación Internacional de Fútbol, cuyos nombres no se han filtrado, y que hablaron hace una década sobre la acusación hacia Platini, de 70 años.

El exnúmero 10 de la selección francesa y el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, estaban acusados de haber «obtenido ilegalmente, en detrimento de la FIFA, un pago de 2 millones de francos suizos (2,5 millones de dólares) en favor de Michel Platini», según la fiscalía.

Los dos hombres insistían en que habían pactado desde el inicio un salario anual de un millón de francos suizos, mediante un «acuerdo de caballeros» y sin testigos, sin que las finanzas de la FIFA permitiesen el pago en el momento.

La revelación del caso, a mediados de 2015, justo después de la dimisión de Blatter a raíz de una cascada de escándalos, apartó a Platini de la carrera a la presidencia de la FIFA.

Su caída despejó el camino para Gianni Infantino, en aquel entonces brazo derecho del francés en la UEFA.

