Plaza Amador apuesta por el tricampeonato en Panamá frente a un aguerrido Alianza

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Ciudad de Panamá, 22 may (EFE).- Plaza Amador buscará este sábado el tricampeonato del fútbol panameño cuando enfrente al Alianza en la final del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

El equipo intentará sumar la décima estrella a su escudo y alcanzar un histórico triplete de títulos consecutivos, una hazaña inédita en el actual formato de la primera división panameña.

Los Leones, dirigidos por el técnico panameño Mario Méndez, disputarán su quinta final en los últimos tres años y reeditarán la del Clausura 2025, en la que vencieron por 2-0 al Alianza para coronarse campeones.

Méndez reconoció en la previa que Alianza será un rival «complicado», especialmente por la velocidad de sus atacantes, aunque destacó que contará con toda su plantilla disponible para afrontar el compromiso.

Plaza Amador llega a la definición con figuras de experiencia como Eric Davis y Alberto ‘Negrito’ Quintero, futbolistas que aportan profundidad y liderazgo a un equipo que terminó como líder absoluto en puntos de ambas conferencias.

José Murillo, con ocho goles, será el principal referente ofensivo del Plaza Amador.

El camino de Plaza hacia la final se selló en semifinales tras eliminar, en partido de ida y vuelta, al Umecit.

En la acera contraria, Alianza, bajo la conducción del experimentado técnico colombiano Jair Palacios, buscará conquistar el segundo título de su historia en el balompié panameño.

El cuadro verdolaga inició su recorrido hacia la final desde la liguilla, instancia en la que eliminó en tanda de penales al Club Atlético Independiente (CAI). Posteriormente, volvió a imponerse desde los once pasos ante Veraguas United para asegurar su boleto a la final.

Palacios admitió en la conferencia de prensa que espera «un partido exigente» debido a la calidad individual del Plaza Amador, aunque expresó «confianza en la preparación» de sus dirigidos para pelear por la victoria.

En sus filas destaca el veterano defensor Adolfo Machado, mundialista con Panamá en Rusia 2018, quien aporta experiencia y solidez defensiva.

Aunque se caracteriza por su orden táctico y fortaleza defensiva, Alianza también cuenta con el goleador Heuyin Guardia, líder anotador del torneo con nueve tantos.

Ambos equipos, integrantes de la Conferencia Este, se enfrentaron en dos ocasiones durante la fase regular, con empates 1-1 en ambos compromisos, lo que convierte al Alianza en uno de los pocos clubes capaces de arrebatarle puntos al Plaza Amador. EFE

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