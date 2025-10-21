Plaza Amador avanza, Veraguas tropieza y el Oeste se aprieta en el fútbol panameño

Ciudad de Panamá, 20 oct (EFE).- El Plaza Amador selló su clasificación para las semifinales del Clausura 2025 al imponerse al Tauro, mientras que el Veraguas United cedió ante el Atlético Nacional y apretó la lucha por el liderato en el Oeste, al concluir este lunes la decimotercera jornada de la Liga Panameña de Fútbol.

Plaza selló su clasificación al imponerse por 3-2 al Tauro en el clásico del fútbol panameño.

Jorlian Sánchez, José Murillo y Kevin Walder marcaron para el conjunto de Plaza Amador, que alcanzó 32 puntos y se afianza como líder en la Conferencia Este. Por el Tauro, que queda en el fondo de la tabla con 13 unidades, descontaron Gabriel Torres y Víctor Medina.

En el Oeste, el Veraguas United dejó escapar la oportunidad de ampliar su ventaja al caer 3-2 ante el Atlético Nacional.

Un triplete de Saed Díaz le dio el triunfo al conjunto policial, que ahora suma 11 puntos y se ubica quinto. Por su rival, líder con 18 unidades y diferencia de goles de +3, anotaron Juan Sagel y Jorge Angulo.

El San Francisco y el Club Deportivo Universitario, sus más cercanos perseguidores, empataron 0-0, resultado que los deja igualados con 18 puntos. Los franciscanos ocupan la segunda posición y los universitarios la tercera, separados únicamente por la diferencia de goles.

En tanto, el Sporting San Miguelito consiguió un valioso triunfo por 2-1 sobre el Alianza.

Los tantos de Adán Hendricks y un autogol de Oliver Campos dieron los tres puntos a los académicos, que suman 20 unidades y se ubican terceros en el Este. Reyniel Perdomo marcó por Alianza, segundo clasificado, con 22 puntos.

El Árabe Unido y el Umecit igualaron 1-1 en su compromiso.

Erick Rodríguez adelantó a Umecit, cuarto del Este con 20 unidades y diferencia de goles de 0, mientras que Dionisio Bernal empató para Árabe Unido, quinto con 17 puntos.

Finalmente, el Club Atlético Independiente (CAI) venció por 2-0 al Herrera con goles de Víctor Ávila y Keny Bonilla.

El CAI se mantiene en la cuarta posición del Oeste con 13 puntos, mientras que Herrera, sin opciones de avanzar, es colista con seis unidades. EFE

