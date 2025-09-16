Plaza Amador mantiene su paso invicto en el Clausura panameño

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad de Panamá, 15 sep (EFE).- Plaza Amador mantuvo su condición de único invicto en el torneo Clausura panameño tras concluir este lunes la octava jornada.

Los placinos, con goles de Ricardo Phillips Jr. y Jorlian Sánchez, rescataron un empate 2-2 con Herrera.

Plaza Amador suma 20 puntos en la Conferencia Este, mientras que Herrera suma 6 y permanece en la quinta posición del Oeste.

Veraguas United sorprendió al vencer a domicilio por 1-3 a Tauro.

El doblete de Isidoro Hinestroza y un autogol de Rolando Yerwood sellaron la victoria veragüense, que lidera con 14 puntos. Johan Amaya adelantó a Tauro, que con 11 unidades se mantiene en el cuarto puesto en el Este.

San Francisco empató 1-1 con Alianza en el cierre de la jornada.

Los Monjes llegaron a 15 puntos y lideran en el Oeste, mientras que su rival tiene 12 y es segundo del Este.

El Club Deportivo Universitario se impuso por 2-0 sobre Umecit.

Los universitarios tienen 12 puntos y ocupan el tercer puesto del Oeste, mientras que Umecit, con 11, marcha en el tercero en el Este.

Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI), que el domingo anunció la salida del entrenador Franklyn Narváez, igualó sin goles con Árabe Unido.

CAI suma 6 puntos y es cuarto en el Oeste, mientras que Árabe Unido sigue en el fondo del Este con 7.

La jornada dominical cerró con el 1-1 entre Sporting San Miguelito y Atlético Nacional.

Joseph Cox adelantó a los de San Miguelito, que suman 9 puntos y son quintos en el Este. Atlético Nacional es colista en el Oeste con apenas 4. EFE

