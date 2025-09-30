Plaza Amador mantiene su paso perfecto en el Clausura panameño

2 minutos

Ciudad de Panamá, 29 sep (EFE).- Plaza Amador prolongó su paso ganador en el torneo Clausura panameño al cabo de la décima jornada con una goleada por 3-0 sobre CAI gracias a los tantos de Yoameth Murillo, Jorlian Sánchez y Carlos González.

Plaza Amador lidera la Conferencia Este con 26 puntos mientras que el CAI es cuarto en el Oeste con 7.

En la misma conferencia, Alianza derrotó por 2-1 a Herrera con anotaciones de Jhon Asprilla y Reynaldiño Verley.

Valentín Pimentel descontó para los herreranos que siguen en el último lugar del Oeste con 6 puntos. Alianza ascendió al segundo puesto del Este con 16.

Árabe Unido de Colón derrotó por 0-2 a San Francisco con doblete de Rolando Burgess y llegó a 13 puntos, que lo han llevado al quinto puesto en el Este. Su rival quedó con 15 unidades y es segundo del Oeste.

El cierre de la jornada tuvo como protagonistas a Veraguas United y Umecit, que empataron 1-1.

Veraguas llegó a 15 enteros y es líder del Oeste en tanto que Umecit se mantiene tercero en el Este con la misma cantidad de puntos.

Atlético Nacional celebró su primera victoria del torneo al vencer 2-1 a Tauro con goles de Joel Barría y Sergio Moreno.

El conjunto policial suma ahora 7 puntos y escaló al quinto puesto del Oeste.

Gabriel Torres marcó para los taurinos, que cierran la clasificación del Este con 12 unidades. Tras la derrota, la directiva del Tauro anunció la salida del entrenador venezolano Enrique García.

La fecha se completó con el empate sin goles entre Sporting San Miguelito y Universitario.

El resultado deja a los académicos cuartos en el Este con 13 puntos, mientras que los universitarios se mantienen terceros en el Oeste con 14. EFE

rao/hbr