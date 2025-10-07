Plaza Amador sigue invicto y se consolida como líder en el fútbol panameño

Ciudad de Panamá, 6 oct (EFE).- El Plaza Amador mantuvo su invicto y se consolidó en el liderato de la Conferencia Este en la undécima jornada de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), pasando la página a su eliminación en la Copa Centroamericana.

El llamado ‘Equipo del pueblo’ venció por goleada de 0-3 al hasta entonces líder del Oeste Veraguas United, llevándose los 3 puntos que lo afianzan en el primer lugar del Este con 29 unidades, seguido de Alianza con 19 enteros.

Las tres anotaciones de los Leones de Plaza Amador fueron obra de los delanteros Alberto Quintero y Everardo Rose, y el defensa Omar Córdoba.

En otro partido, el Sporting San Miguelito se impuso por 1-3 a Herrera y se ubicó en cuarto lugar del Este con 16 puntos. Herrera sigue en el sótano del Oeste con solo 6 unidades.

El sábado, el Club Deportivo Universitario dio cuenta del Árabe Unido de Colón por marcador de 0-1 sumando 3 valiosos puntos que lo hacen nuevo líder del Oeste con 17 unidades, escoltado por el San Francisco con 16 enteros tras su empate 1-1 con Tauro el viernes en el primer partido de la jornada.

Veraguas United marcha ahora tercero en esa conferencia con 15 puntos luego de su derrota ante Plaza Amador.

Umecit, por su parte, escaló de la tercera a la segunda posición en el Este al llegar a 18 puntos tras imponerse el sábado por 0-1 al Club Atlético Independiente, que se mantiene cuarto en el Oeste con 7 enteros.

En el último partido de la jornada, el Alianza, dirigido por estratega Jair Palacios, escaló a la segunda posición del Este al derrotar este lunes por 2-3 al Atlético Nacional con triplete de Reynaldinho Verley.

Atlético Nacional con 7 puntos es quinto en el Oeste. EFE

