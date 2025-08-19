Plaza Amador y San Francisco lideran el torneo Clausura panameño

2 minutos

Ciudad de Panamá, 18 ago (EFE).- Plaza Amador mantuvo su invicto y el liderato de la Conferencia Este del torneo Clausura panameño y San Francisco alcanzó la cima del Oeste al completarse este lunes la quinta jornada.

Con goles de Ovidio López y Aimar Sánchez, Plaza Amador se impuso por 2-0 al Sporting San Miguelito y alcanzaron 15 puntos en el Este. Sus rivales cayeron al quinto puesto con 4.

En el Oeste, San Francisco derrotó por 3-2 a Veraguas United y asumió el liderato con 12 puntos gracias a los goles de Víctor Simmons, Rolando Blackburn y Miguel Camargo.

Veraguas cayó al segundo puesto con 10 enteros.

La fecha comenzó con el empate 1-1 entre Tauro y Árabe Unido.Ariel Arroyo adelantó a los colonenses, que llegaron a 3 puntos y son los colistas en el Este. Josué Vergara igualó para los taurinos, que ahora suman 5 y ocupan el cuarto puesto.

Herrera y Universitario no pasaron del 0-0. El resultado dejó a los universitarios terceros en el Oeste con 9 puntos, mientras que Herrera, con apenas 2, continúa en el fondo de la tabla.

Atlético Nacional y Club Atlético Independiente igualaron 3-3.

Abraham Altamirano, con un doblete, y Juan Carrasquilla marcaron para los de La Chorrera, que con 4 unidades se ubican cuartos en el Oeste. Descontaron Alexis Corpas, Pablo Pérez y Miguel Vega. El equipo se mantiene en el quinto puesto con 3 puntos.

El telón de la jornada bajó con el triunfo de Alianza por 2-0 sobre Umecit.

Ricardo Durán y Reyniel Perdomo firmaron los tantos que dieron los tres puntos al Alianza, que suma 7 unidades y es segundo en la Conferencia Este. Umecit es tercero con los mismos puntos. EFE

rao/hbr