The Swiss voice in the world since 1935

Plaza Amador y San Francisco lideran el torneo Clausura panameño

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Panamá, 18 ago (EFE).- Plaza Amador mantuvo su invicto y el liderato de la Conferencia Este del torneo Clausura panameño y San Francisco alcanzó la cima del Oeste al completarse este lunes la quinta jornada.

Con goles de Ovidio López y Aimar Sánchez, Plaza Amador se impuso por 2-0 al Sporting San Miguelito y alcanzaron 15 puntos en el Este. Sus rivales cayeron al quinto puesto con 4.

En el Oeste, San Francisco derrotó por 3-2 a Veraguas United y asumió el liderato con 12 puntos gracias a los goles de Víctor Simmons, Rolando Blackburn y Miguel Camargo.

Veraguas cayó al segundo puesto con 10 enteros.

La fecha comenzó con el empate 1-1 entre Tauro y Árabe Unido.Ariel Arroyo adelantó a los colonenses, que llegaron a 3 puntos y son los colistas en el Este. Josué Vergara igualó para los taurinos, que ahora suman 5 y ocupan el cuarto puesto.

Herrera y Universitario no pasaron del 0-0. El resultado dejó a los universitarios terceros en el Oeste con 9 puntos, mientras que Herrera, con apenas 2, continúa en el fondo de la tabla.

Atlético Nacional y Club Atlético Independiente igualaron 3-3.

Abraham Altamirano, con un doblete, y Juan Carrasquilla marcaron para los de La Chorrera, que con 4 unidades se ubican cuartos en el Oeste. Descontaron Alexis Corpas, Pablo Pérez y Miguel Vega. El equipo se mantiene en el quinto puesto con 3 puntos.

El telón de la jornada bajó con el triunfo de Alianza por 2-0 sobre Umecit.

Ricardo Durán y Reyniel Perdomo firmaron los tantos que dieron los tres puntos al Alianza, que suma 7 unidades y es segundo en la Conferencia Este. Umecit es tercero con los mismos puntos. EFE

rao/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
11 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
13 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR