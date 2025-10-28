Plaza Amador y San Francisco mantienen la cima en el clausura del fútbol panameño

Ciudad de Panamá, 27 oct (EFE).— El Plaza Amador y el San Francisco F.C. mantienen el liderato en sus respectivas conferencias, tras completarse este lunes la decimocuarta jornada del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Un gol de Johnjairo Alvarado le dio al Alianza F.C. una valiosa victoria por 0-1 sobre el Plaza Amador.

Pese a la derrota, el conjunto placino se mantiene en la cima de la Conferencia Este con 32 puntos y su clasificación a semifinales ya asegurada. Por su parte, los aliancistas llegan a 25 unidades, consolidándose en la segunda posición del grupo.

En la Conferencia Oeste, el San Francisco F.C. superó por 1-0 al Herrera F.C. gracias a un tanto de Kevin Calderón, resultado que le permite alcanzar 21 puntos y conservar el primer lugar.

Los herreranos, ya eliminados del torneo, permanecen en el fondo de la tabla con seis unidades.

El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) goleó 3-0 al Veraguas United con anotaciones de Héctor Hurtado, Ángel Valverde y Víctor Ávila.

Con este triunfo, el CAI suma 19 puntos y asciende al segundo puesto del Oeste, mientras que los veragüenses se mantienen cuartos con 15 unidades.

El duelo entre el Árabe Unido de Colón y el Sporting San Miguelito finalizó 0-0.

Con el empate, los colonenses continúan quintos en el Este con 18 puntos, mientras que los “académicos” de San Miguelito permanecen terceros con 21 unidades.

El SD Atlético Nacional venció 2-0 al Club Deportivo Universitario.

El equipo policial consiguió su tercer triunfo de la temporada y llega a 14 puntos, en tanto que los universitarios se mantienen en la tercera posición con 18 unidades.

En el partido que cerró este lunes la jornada 14, el Umecit F.C. se impuso por 3-2 al Tauro F.C..

Por Umecit, que alcanza 23 puntos y asciende al tercer lugar del Este, anotaron Vladimir Edghill, Jair Catuy y Erick Rodríguez. Por el Tauro, último de la conferencia con 13 unidades, descontaron Víctor Medina y Jhojan Amaya. EFE

