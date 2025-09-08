Plaza Amador y San Francisco siguen líderes tras la séptima jornada del Clausura panameño

2 minutos

Ciudad de Panamá, 7 sep (EFE).- El Plaza Amador y el San Francisco siguen como líderes de sus respectivas conferencias tras el cierre este domingo de la séptima jornada del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.

El Plaza Amador venció por 1-3 a Universitario, en un partido en el que Jorlian Sánchez firmó un doblete y Ricardo Phillips cerró el marcador con el tercer gol.

La única diana del Universitario la anotó Justin Simmons, de penalti.

Con este triunfo, Plaza Amador sumó 19 puntos consolidándose en la cima de la Conferencia Este, mientras que Universitario sumó su segunda derrota consecutiva y quedó con 9 unidades en el tercer puestos de la Conferencia Oeste.

El San Francisco empató 0-0 con el Umecit y es líder de la Conferencia Oeste con 14 puntos, mientras que su rival con 11 enteros es tercero en la Conferencia Este.

Alianza sacó un triunfo por 1-0 ante el Veraguas United, con gol de Reyniel Perdomo, resultado con el que suma 11 puntos y es segundo de la Conferencia Este.

Veraguas registra 11 unidades en la segunda casilla de la Conferencia Oeste.

El Árabe Unido venció por 2-0 a Atlético Nacional y sumó tres unidades que lo situaron último en el Este con 6 puntos, al igual que su rival, pero con 3 unidades, en el Oeste.

El choque entre Herrera y el Tauro quedó 1-2, con remontada de los taurinos que suman 11 puntos y van cuartos en la Conferencia Este. Herrera es penúltimo en el Oeste con 5 unidades.

Sporting San Miguelito venció por 2-0 al Club Atlético Independiente (CAI). Los ‘académicos’ marchan quintos en el Este con 8 puntos, mientras que el CAI ocupa la cuarta plaza en el Oeste, también con 5 unidades. EFE

gf/car