Plaza Amador y Universitario ponen en marcha la séptima fecha del fútbol panameño

Ciudad de Panamá, 4 sep (EFE).- El Plaza Amador y el Club Deportivo Universitario abrirán este viernes la séptima jornada del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.

Plaza Amador llega como líder de la Conferencia Este con 16 puntos, y con la posibilidad de ampliar su ventaja sobre sus perseguidores para sellar de manera anticipada su boleto a la fase de eliminación directa.

Los universitarios, con nueves unidades y terceros en el Oeste, buscarán dar el golpe y mantenerse a tiro del líder de la conferencia.

La acción continuará el sábado con dos partidos. El más atractivo lo protagonizarán San Francisco y Umecit.

Los ‘monjes’, con 13 unidades, intentarán sostenerse en la cima del Oeste frente al Umecit que suma 10 puntos tras su último triunfo y llega con la mira puesta en seguir apretando la lucha en el Este.

Ese mismo día, Árabe Unido y Atlético Nacional se verán las caras en el duelo de colistas, un choque directo por salir del fondo de la tabla de posiciones.

El domingo se pondrá punto final a la fecha, adelantada por los compromisos de la selección panameña en la próxima semana.

El Herrera, penúltimo del Oeste con cinco unidades, recibirá al Tauro, cuarto del Este con ocho puntos.

El telón caerá con el enfrentamiento entre el Sporting San Miguelito y el Club Atlético Independiente (CAI).

Los ‘académicos’ marchan quintos en el Este con cinco puntos, mientras que el CAI ocupa la cuarta plaza en el Oeste, también con cinco unidades. EFE

