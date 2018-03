Plebiscito a la reforma educativa

La Constitución establece las bases del sistema escolar. Cualquier modificación constitucional requiere una doble mayoría de los votos: del pueblo y de los cantones. Hasta este domingo, los intentos de armonizar los 26 sistemas escolares cantonales habían fracasado porque no habían logrado la mayoría de los cantones.

Con base en la aprobada armonización educativa a escala nacional: La escuela infantil será obligatoria en todo el país. Se fijarán una misma edad para el inicio de la escolarización y una misma duración de los estudios obligatorios (once años). Habrá un mejor reconocimiento de los diplomas entre las universidades y una mayor coordinación entre los institutos universitarios de investigación.

En el rubro de las escuelas de altos estudios este objetivo podrá lograrse sólo si los cantones y la Confederación mejoran su trabajo conjunto, señaló por su parte Nivardo Ischi, secretario general de la Conferencia universitaria suiza. También satisfecha con este resultado, la Asociación de profesores señaló que Berna deberá comprometerse más, en particular con la creación de un departamento federal de la formación. Por su parte, economiesuisse (sector patronal) consideró que la reforma fortalece el paisaje de la formación en Suiza. La organización aplaudió la instrumentación de un sistema que asegure una mejor permeabilidad y una oferta de formación de alta calidad.

El presidente de la Conferencia de los directores cantonales de la instrucción pública (CDIP) Hans-Ulrich Stöckling se regocijó por esa solución orientada hacia el futuro. Espera ahora que el nuevo concordato pueda ser sometido a consulta de aquí a dos o tres años. Según Martina Brunschwig Graf, miembro del comité "sí a la formación", el soberano manifestó no sólo una voluntad muy fuerte de armonización a escala nacional sino también su confianza con respecto a los cantones, que tendrán la obligación de responder. El diputado liberal subrayó que "es la primera vez desde hace mucho tiempo que un artículo sobre la formación y las universidades es aprobado, lo que es signo de que se trata de un proyecto equilibrado pero también de que es el buen momento para un federalismo más cooperativo".

Como se había previsto, la participación en las votaciones fue escasa (27%). Ese índice se acerca al histórico 26,7% registrado hace treinta años. Al final de una campaña sin pasión, el pueblo aceptó por 86% de los sufragios los nuevos artículos constitucionales que apuntan a una armonización del mosaico de los sistemas educativos cantonales. Todos los cantones dijeron 'sí' a la reforma. En Berna y Neuchâtel la reforma recogió el mayor número de votos favorables (93%). Tesino y Appenzell Rhodes-Interiores fueron los menos entusiastas (59%). Tal unanimidad es rara, pero los resultados del escrutinio no sorprendieron: el proyecto contaba con un amplio apoyo. Casi el total del Parlamento, la Confederación y los cantones, amén de las organizaciones y asociaciones más importantes le era favorable. Este domingo, la mayoría de los medios concernidos y los actores políticos acogieron con beneplácito el resultado de la votación.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Plebiscito a la reforma educativa 21 de mayo de 2006 - 18:43 El sistema educativo suizo será armonizado. El 86% de los votantes y la totalidad de los cantones aceptaron la enmienda constitucional en este sentido. La participación en las urnas fue de sólo 27%, pero el tema en escrutinio obtuvo amplio apoyo de los medios concernidos. Como se había previsto, la participación en las votaciones fue escasa (27%). Ese índice se acerca al histórico 26,7% registrado hace treinta años. Al final de una campaña sin pasión, el pueblo aceptó por 86% de los sufragios los nuevos artículos constitucionales que apuntan a una armonización del mosaico de los sistemas educativos cantonales. Todos los cantones dijeron 'sí' a la reforma. En Berna y Neuchâtel la reforma recogió el mayor número de votos favorables (93%). Tesino y Appenzell Rhodes-Interiores fueron los menos entusiastas (59%). Tal unanimidad es rara, pero los resultados del escrutinio no sorprendieron: el proyecto contaba con un amplio apoyo. Casi el total del Parlamento, la Confederación y los cantones, amén de las organizaciones y asociaciones más importantes le era favorable. Este domingo, la mayoría de los medios concernidos y los actores políticos acogieron con beneplácito el resultado de la votación. Federalismo más cooperativo El presidente de la Conferencia de los directores cantonales de la instrucción pública (CDIP) Hans-Ulrich Stöckling se regocijó por esa solución orientada hacia el futuro. Espera ahora que el nuevo concordato pueda ser sometido a consulta de aquí a dos o tres años. Según Martina Brunschwig Graf, miembro del comité "sí a la formación", el soberano manifestó no sólo una voluntad muy fuerte de armonización a escala nacional sino también su confianza con respecto a los cantones, que tendrán la obligación de responder. El diputado liberal subrayó que "es la primera vez desde hace mucho tiempo que un artículo sobre la formación y las universidades es aprobado, lo que es signo de que se trata de un proyecto equilibrado pero también de que es el buen momento para un federalismo más cooperativo". Mayor colaboración En el rubro de las escuelas de altos estudios este objetivo podrá lograrse sólo si los cantones y la Confederación mejoran su trabajo conjunto, señaló por su parte Nivardo Ischi, secretario general de la Conferencia universitaria suiza. También satisfecha con este resultado, la Asociación de profesores señaló que Berna deberá comprometerse más, en particular con la creación de un departamento federal de la formación. Por su parte, economiesuisse (sector patronal) consideró que la reforma fortalece el paisaje de la formación en Suiza. La organización aplaudió la instrumentación de un sistema que asegure una mejor permeabilidad y una oferta de formación de alta calidad. Sistema a la francesa En cambio, los opositores de la derecha temen un descenso en la calidad de la enseñanza y lamentan una pérdida soberanía de los cantones. Es un paso hacia un solo sistema educativo a la francesa, denunció Oskar Freysinger, delegado de la UDC (derecha dura) y miembro del "Comité suizo de oposición al espacio educativo suizo unificado". Aseguró que el nuevo sistema costará caro y será más burocrático. Sin estar contra la armonización de la formación en Suiza, el diputado popiste (extrema-izquierda), José Zisyadis, predijo un déficit democrático futuro. También teme la privatización posterior del sistema escolar. Un espacio educativo armonizado Tras el doble 'sí', del pueblo y los cantones este domingo, la reforma puede entrar en vigor de manera inmediata. Los cantones conservarán su soberanía en materia de instrucción pública, pero deben armonizar los principales parámetros del sistema de formación. Los nuevos artículos constitucionales deberían permitir uniformar la edad del ingreso a la escuela, la duración de la escolaridad obligatoria, la duración y los objetivos de las diferentes etapas de la formación, así como las modalidades del pasaje de uno a otro cantón. Por otro lado, está previsto que el reconocimiento de los diplomas sea armonizado en el plano nacional. swissinfo y agencias Datos clave Con base en la aprobada armonización educativa a escala nacional: La escuela infantil será obligatoria en todo el país. Se fijarán una misma edad para el inicio de la escolarización y una misma duración de los estudios obligatorios (once años). Habrá un mejor reconocimiento de los diplomas entre las universidades y una mayor coordinación entre los institutos universitarios de investigación. Contexto La Constitución establece las bases del sistema escolar. Cualquier modificación constitucional requiere una doble mayoría de los votos: del pueblo y de los cantones. Hasta este domingo, los intentos de armonizar los 26 sistemas escolares cantonales habían fracasado porque no habían logrado la mayoría de los cantones.