Plena Libre lanza su álbum ‘Legado’ con colaboraciones de grandes artistas latinos

1 minuto

San Juan, 21 nov (EFE).- La agrupación puertorriqueña Plena Libre estrenó este viernes su nuevo álbum, ‘Legado’, un homenaje a su fundador, el recordado músico y productor Gary Núñez, que cuenta con la colaboración de destacadas figuras de la música latina.

Se sumaron al tributo Gilberto Santa Rosa, Elvis Crespo, La India, Milly Quezada, Jeremy Bosch, Norberto Vélez y David Rivera.

Este lanzamiento marca una nueva etapa para la agrupación bajo la dirección del hijo de Gary, Luisga Núñez, y celebra la influencia y la vigencia de la plena.

Este ritmo autóctono de Puerto Rico ha ganado recientemente repercusión mundial tras ser incluido en el último álbum de Bad Bunny, ‘Debí tirar más fotos’.

«Este disco es un homenaje muy especial a mi padre. Escogimos entre más de 300 de sus composiciones para reinterpretarlas con respeto, pero también con pinceladas nuevas que reflejan nuestra evolución como grupo», expresó Luisga Núñez.

‘Legado’ busca honrar la memoria del fundador mientras propone una mirada fresca y contemporánea a la plena puertorriqueña.

Algunos de los temas del álbum son ‘Flores de Primavera’, una declaración de amor a la vida y a las raíces puertorriqueñas; ‘Carnaval’, junto a Crespo; y ‘Hasta Que Amanezca’, con Quezada.

Plena Libre ha firmado un acuerdo con el sello La Buena Fortuna Music para expandir la proyección internacional del grupo y continuar con la misión de llevar la plena a públicos alrededor del mundo. EFE

