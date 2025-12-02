The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Plus Ultra confirma que el Gobierno de Maduro suspendió sus permisos de vuelo en Venezuela

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 2 dic (EFE).- La aerolínea española Plus Ultra confirmó este martes a EFE que el Gobierno de Nicolás Maduro suspendió toda su actividad en Venezuela, luego de que la compañía cancelara temporalmente sus vuelos a Caracas.

«Ayer (lunes) recibimos la notificación de parte de la autoridad aeronáutica venezolana (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC) informándonos que nos suspenden la actividad aerocomercial en Venezuela», indicó el equipo de Plus Ultra.EFE

rbc/lb/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR