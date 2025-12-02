Plus Ultra confirma que el Gobierno de Maduro suspendió sus permisos de vuelo en Venezuela

1 minuto

Caracas, 2 dic (EFE).- La aerolínea española Plus Ultra confirmó este martes a EFE que el Gobierno de Nicolás Maduro suspendió toda su actividad en Venezuela, luego de que la compañía cancelara temporalmente sus vuelos a Caracas.

«Ayer (lunes) recibimos la notificación de parte de la autoridad aeronáutica venezolana (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC) informándonos que nos suspenden la actividad aerocomercial en Venezuela», indicó el equipo de Plus Ultra.EFE

rbc/lb/jlp