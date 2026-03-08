PMA afirma que el conflicto ya tiene repercusiones en la seguridad alimentaria de O. Medio

3 minutos

Roma, 8 mar (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas advierte de que el aumento repentino de los precios de los alimentos y los combustibles, impulsado por la escalada del conflicto en Oriente Medio, ya está teniendo repercusiones inmediatas en la seguridad alimentaria de la región.

«Esta escalada ya ha tenido un impacto devastador en la población civil, que sufre las peores consecuencias de la violencia, a través del desplazamiento masivo, la pérdida de vidas y la destrucción de infraestructura esencial», explicó el organismo de la ONU en una nota.

Según las evaluaciones del PMA, «el conflicto ya está teniendo repercusiones inmediatas en la seguridad alimentaria de Oriente Medio».

En el Líbano, explicaron, «se está produciendo un desplazamiento interno significativo en una población que lleva varios años lidiando con altos niveles de inseguridad alimentaria».

Mientras que en Irán, «las presiones económicas preexistentes agravan la crisis. El estancamiento económico, la alta inflación alimentaria y la rápida depreciación de la moneda ya generaban inseguridad alimentaria antes del conflicto actual, limitando la capacidad de los hogares para absorber nuevas crisis».

En Gaza, apuntan, «el cierre de fronteras al inicio de la crisis provocó un fuerte aumento de los precios de los alimentos. Si bien algunos cruces se han reabierto desde entonces, los precios de los alimentos siguen siendo elevados, lo que continúa limitando el acceso a alimentos asequibles».

Más allá de la región, «el conflicto está causando graves interrupciones en la cadena de suministro global, con un escenario sin precedentes de doble cuello de botella para el transporte, que afecta a los mercados de transporte marítimo, energía y fertilizantes, con claras repercusiones».

«Una parte significativa del suministro mundial de fertilizantes transita por el estrecho de Ormuz; cualquier interrupción en esta zona podría reducir la disponibilidad, reducir la producción agrícola y, por consiguiente, aumentar los precios mundiales de los alimentos», alertan.

Desde el inicio del conflicto, «los precios del petróleo han aumentado significativamente, lo que ha incrementado los costos del combustible y el transporte, y ha aumentado el riesgo de una nueva inflación mundial, con efectos en los precios de los alimentos a nivel mundial».

La agencia de la ONU lamenta que «los tiempos de tránsito más largos están retrasando las entregas humanitarias. La extensión de las rutas de envío y la congestión ponen en peligro la capacidad del PMA para llegar rápidamente a las poblaciones vulnerables, lo que aumenta el riesgo de que las personas esperen más tiempo para recibir asistencia y se enfrenten a una mayor inseguridad alimentaria y desnutrición».

El PMA está siguiendo de cerca los movimientos de población desde el Líbano hacia Siria y ha comenzado a proporcionar asistencia alimentaria a alrededor de 17.000 personas recientemente desplazadas. EFE

ccg/fpa