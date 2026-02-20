PMA alerta de que 4,4 millones de somalíes corren riesgo de padecer hambre aguda este año

2 minutos

Nairobi, 20 feb (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) alertó este viernes de que 4,4 millones de personas en Somalia están en riesgo de padecer inseguridad alimentaria aguda durante este año, debido a la sequía y la falta de financiación humanitaria.

“Muchas familias lo han perdido todo y muchas ya están al borde de la hambruna. Sin apoyo alimentario de emergencia inmediato, las condiciones empeorarán rápidamente”, adelantó el director de Preparación y Respuesta ante Emergencias del PMA, Ross Smith, en un comunicado.

“Sin una acción urgente, podríamos no poder llegar a tiempo a los más vulnerables, la mayoría de ellos mujeres y niños”, añadió.

Si no se consiguen nuevos compromisos de financiación inmediatos, se prevé que los recursos de la organización se agoten en cuestión de semanas.

La advertencia se produjo tras la declaración de una emergencia nacional por la sequía, que ha provocado escasez de agua, pérdida de cultivos y ganado y, junto con el conflicto armado en zonas rurales, desplazamientos internos a gran escala.

“Una cuarta parte de la población —4,4 millones de personas— se enfrenta a niveles de inseguridad alimentaria críticos o superiores (…), incluyendo a casi un millón de mujeres, hombres y niños que padecen hambre severa”, indicó el documento.

En 2022, la sequía más larga de la historia registrada llevó a Somalia al borde de la hambruna, pero gracias a la asistencia de donantes, socios y el Gobierno, el PMA logró contener la catástrofe.

En la actualidad, el déficit en la financiación ha obligado al programa a reducir el número de personas que reciben asistencia alimentaria de emergencia de 2,2 millones a principios de 2025 a poco más de 600.000.

Esto significa que actualmente solo apoya a una de cada siete personas que necesitan asistencia alimentaria para sobrevivir.

Otros programas de nutrición también se han reducido, pasando de asistir a casi 400.000 mujeres embarazadas y lactantes, así como a niños pequeños, en octubre de 2025, a solo 90.000 en diciembre pasado.

El PMA necesita 95 millones de dólares para apoyar a la población somalí entre marzo y agosto de este año, ya que ante la falta de financiación se verá obligado a suspender sus actividades humanitarias en abril próximo.

La crisis humanitaria en Somalia es paralela al estado de conflicto que vive el país desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó a esta nación sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

aam/pa/jgb

(foto)