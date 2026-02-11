PMA dice que naufragó embarcación en Venezuela que transportaba 6 toneladas de alimentos

Caracas, 11 feb (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó este miércoles que naufragó una embarcación que transportaba seis toneladas de alimentos en una zona remota del estado venezolano de Delta Amacuro (noreste), como parte de su programa de comidas escolares, sin que se hayan reportado heridos o muertos.

«El equipo está bien y eso es lo importante», indicó el director encargado del PMA en Venezuela, Andrés Rodríguez, citado en una nota de prensa publicada en Instagram.

Asimismo, dijo que ya están investigando las causas del incidente y tomando medidas para evitar que vuelva a ocurrir.

La embarcación, de acuerdo a la nota, trasladaba seis toneladas de alimentos que serían distribuidas a unas 200 familias y estudiantes en escuelas de acceso exclusivamente fluvial en la zona de Capure, en el municipio Pedernales del estado Delta Amacuro.

«Ya estamos trabajando para reponer los alimentos y asegurar que las familias reciban el apoyo lo antes posibles», agregó Rodríguez.

El PMA sostuvo que desde 2022, el programa de comidas escolares llega a más de 200 escuelas en Delta Amacuro, principalmente ubicadas en comunidades indígenas warao, a las que solo se puede llegar por río.

Venezuela y el PMA firmaron un acuerdo de cooperación el 19 de abril de 2021 para proporcionar comidas escolares nutritivas a menores en situación de vulnerabilidad, además del personal de centros educativos.

En febrero de 2023, el PMA aprobó el Plan Estratégico 2023-2025 para Venezuela por 573 millones de dólares para fortalecer la alimentación escolar, según informó entonces la Representación Permanente del país caribeño ante la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En agosto del año pasado, el PMA informó la reducción a la mitad del alcance de su programa en Venezuela porque «el financiamiento no es suficiente».

La organización señaló entonces que el programa no podría continuar en los estados Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui y Monagas. EFE

