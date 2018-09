En mayo, el ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, criticó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina ( UNRWAEnlace externo ), generando una protesta pública. Pero no llegó a sugerir una reducción significativa en la contribución de Suiza.

Suiza recorta aporte a agencias de la ONU 15 de agosto de 2018 - 15:24 El Gobierno de Suiza decidió reducir 30 millones de francos a su contribución financiera para organismos de las Naciones Unidas durante los próximos tres años. En total, Berna comprometió 312 millones a cuatro agencias, precisó un comunicado del Ministerio de Exteriores divulgado este miércoles. Mientras que las contribuciones al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la agencia para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (ONU Mujeres) se mantendrán sin cambio, en 48 millones cada uno, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) afrontarán a recortes de alrededor de 24 millones y 6 millones de francos, respectivamente. Las aportaciones están “en línea con la tradición humanitaria de Suiza y sus valores de responsabilidad compartida, igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible”, precisó el comunicado. “Estas agencias ayudan a promover los intereses de Suiza mediante la reducción de la desigualdad, la pobreza, los conflictos y otros desafíos que tienen repercusiones mucho más allá de los países en desarrollo”, agregó. Describió a las cuatro agencias como “actores clave en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030”. La contribución de Suiza se limitará a 156,4 millones para el PNUD y 59,6 millones para la UNICEF. En mayo, el ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, criticó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), generando una protesta pública. Pero no llegó a sugerir una reducción significativa en la contribución de Suiza.