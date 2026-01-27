PNV critica que el Gobierno «abuse» de decretos y no cree que Sánchez aguante hasta 2027

Bruselas, 27 ene (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, criticó este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez esté «tendiente de abusar» de los decretos leyes y afirmó que «no ve» que la legislatura puede aguantar a base de esa fórmula, sin pasar por el Congreso, hasta 2027.

«Sinceramente, una legislatura a base de decreto-ley, yo no lo veo. Es el presidente quien tiene que decidir y quien tiene en su mano constitucionalmente la potestad de convocar elecciones. Pero yo en estas condiciones, un año y medio de legislatura, no lo veo», dijo Esteban en declaraciones a los medios en el marco del viaje a Bruselas para avanzar en la agenda Euskadi-Europa.

El líder jeltzale se pronunció así después de que este martes el Consejo de Ministros aprobase la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de medio millón de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que ha pactado con Podemos.

«Estamos viendo que el gobierno está tendiente a abusar, también lo hizo el gobierno del PP en su momento, parece que la única vía que queda es la de los decretos leyes», subrayó.

La vía del real decreto permite esquivar la falta de apoyos que los socios de Gobierno han encontrado en materia migratoria, entre otras razones por el rechazo de Junts a algunas de sus medidas.

Sobre este asunto, Esteban se mostró favorable a «reflexionar» sobre una regularización y dijo que su partido planteó al PSOE «cuál era la manera que para nosotros nos parecía más efectiva y más lógica» de gestionar la cuestión migratoria. EFE

