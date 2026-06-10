Población del pájaro Brujo en isla de Galápagos registra su mejor temporada reproductiva

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Quito, 10 jun (EFE).- La población del pequeño pájaro Brujo de la isla Santa Cruz, la más poblada del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, registra su mejor temporada reproductiva hasta la fecha, informó este miércoles la Fundación científica Charles Darwin (FCD).

De brillante color rojo, el pájaro Brujo fue alguna vez una especie común en las zonas agrícolas y zonas altas de la isla.

Sin embargo, ahora la especie sobrevive únicamente dentro de unas diecinueve hectáreas de bosque de Scalesia donde científicos, comunidad local y guardaparques han trabajado durante años para proteger a la población remanente de las especies invasoras y la degradación del hábitat.

Tras más de una década de esfuerzos de conservación, investigadores de la FCD y de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), reportan la temporada reproductiva «más exitosa registrada hasta ahora para la población de Santa Cruz», se indicó en un comunicado.

Desde el inicio de la temporada reproductiva 2026 (tradicionalmente entre diciembre a mayo), los científicos han documentado 56 volantones, que superan a los 39 registrados durante toda la temporada 2025.

Además, hay algunos nidos aún activos y polluelos que continúan naciendo, señala el reporte.

Estos resultados representan, según los investigadores, una señal alentadora para la población de Santa Cruz, que durante años ha enfrentado presiones derivadas de especies invasoras, alteración del hábitat e insectos parásitos.

Aunque el Brujo sigue siendo relativamente común en islas como Isabela (la más grande del archipiélago), Pinzón y Pinta, su distribución en Santa Cruz es actualmente mucho más reducida y fragmentada que en el pasado, dice el documento.

«La población de Santa Cruz sigue siendo vulnerable, pero ahora estamos viendo evidencia clara de que las acciones de conservación dirigidas pueden mejorar el éxito reproductivo y ayudar a la recuperación de la población», señaló Birgit Fessl, investigadora principal de la FCD.

Los especialistas señalan que el pájaro Brujo (Pyrocephalus nanus) es una especie endémica de Galápagos que depende de ecosistemas de vegetación nativa que favorecen la abundancia y diversidad de presas necesarias para su supervivencia.

Para esta especie, la supervivencia depende de un sotobosque saludable. Se alimentan desplazándose rápidamente por espacios abiertos debajo del dosel, donde capturan polillas, moscas, orugas, arañas tanto en el suelo como en el aire, afirma la investigación.

Sin embargo, las plantas invasoras -especialmente la mora- cubren rápidamente el suelo del bosque y forman densos matorrales que dificultan la caza y reducen la capacidad de las aves para alimentarse a sí mismas y a sus polluelos, dicen los expertos.

«Si las plantas invasoras dominan el hábitat, las aves tienen dificultades para alimentarse, incubar huevos y criar a sus polluelos con éxito», explicó David Anchundia, ornitólogo del proyecto en la FCD.

Actualmente, unas diecinueve hectáreas de bosque de Scalesia pedunculata son gestionadas y restauradas activamente gracias al trabajo del Programa de Conservación de bosques de Scalesia de la FCD y la DPNG.

Al mismo tiempo, las aves enfrentan otra gran amenaza: Philornis downsi, conocida como la «mosca vampiro aviar» invasora, que deposita sus huevos dentro de los nidos y sus larvas se alimentan de la sangre y los tejidos de los polluelos, lo que causa una mortalidad extremadamente alta en múltiples especies de aves de Galápagos, dice la investigación.

Durante años, los equipos de conservación trataron los nidos individualmente mediante la aplicación manual de insecticidas seguros para las aves. Sin embargo, en los últimos años, los científicos, desarrollaron y perfeccionaron una solución menos invasiva y más efectiva conocida como la técnica de «autofumigación».

El método en mención utiliza dispensadores que contienen algodón, plumas y otras fibras naturales tratadas con un insecticida seguro para las aves.

El archipiélago de Galápagos, de alta biodiversidad, está a unos mil kilómetros de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 está declarado por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad. EFE

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