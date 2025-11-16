Pochettino: «Debemos mejorar y llegar al Mundial en nuestro pico»

Washington, 15 nov (EFE).- El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, se mostró satisfecho con el triunfo de su equipo por 2-1 frente a Paraguay, pero dijo que debe seguir mejorando para llegar en su «pico» al Mundial e hizo un llamado a los aficionados para que abracen al combinado nacional.

«Fuimos mejores ante un equipo que considero muy competitivo y difícil de vencer. Pero eso no es suficiente», dijo en rueda de prensa Pochettino.

«Estamos contentos, sí, pero tenemos que seguir, seguir y seguir, porque necesitamos mejorar, mejorar y mejorar, y llegar al Mundial en nuestro mejor momento, en nuestro pico», añadió.

Estados Unidos ganó con goles de Gio Reyna y Folarin Balogun, que superaron al del paraguayo Álex Arce.

El técnico, satisfecho con la entrega de sus jugadores, dijo que este partido supone «el principio de cómo debe rendir» Estados Unidos.

«El desafío ahora es mantener este tipo de capacidad de lucha y de poder competir. Que esto no sea algo extraordinario, sino la señal de identidad de la selección nacional», añadió.

Más allá del partido, Pochettino hizo un llamado a la afición para que apoye a la selección, a pocos meses del inicio del Mundial que Estados Unidos organiza junto a México y Canadá.

«Necesitamos que nuestros aficionados sigan y apoyen a la selección. Necesitamos construir esa relación», dijo.

«Creo que podemos construir algo muy fuerte entre ellos y nosotros de aquí al Mundial. Porque nuestros jugadores necesitan el apoyo y la energía de la gente, y eso es fundamental. Ese es mi mensaje para nuestros aficionados: sigan empujando, crean en la selección, crean en nuestros colores», añadió Pochettino.

Este martes, Estados Unidos y Uruguay se medirán también en un nuevo amistoso que tendrá lugar en Tampa (Florida). EFE

