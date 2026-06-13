Pochettino: «Jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo»

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Inglewood (EE.UU.), 12 jun (EFE).- El argentino Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de Estados Unidos, celebró la victoria ante Paraguay este viernes por 4-1 en el debut mundialista de Los Ángeles, aunque matizó que lo importante no es cómo se comienza, «sino cómo se termina».

«El rendimiento fue realmente bueno. Creo que jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo. Todavía quedan dos partidos por jugar», indicó el míster en una rueda de prensa posterior al partido.

«Necesitamos disfrutar de este comienzo, pero sabiendo que necesitamos seguir adelante y tratar de mejorar y tratar de hacerlo mejor que este partido», añadió.

El argentino quiso no solo valorar al conjunto que dirige, que a su juicio realizó «un buen partido» que les otorga tres puntos clave en la clasificación, sino también a los hinchas, que «estuvieron increíbles» con el apoyo a la selección.

Pochettino valoró el juego de EE.UU., que tuvo verticalidad, así como «posesión desde la buena construcción» de la jugadas.

«Ha sido una noche que nos ha salido todo bastante bien», dijo, aunque rápidamente abogó por no bajar la guardia ante un rival que consideró «un grandísimo equipo».

También tuvo halagos para su también compatriota Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, a quién definió como un «entrenador magnífico» y cuyo esfuerzo en su carrera lo ha llevado adonde está.

Y aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a los paraguayos: «Nada está hecho. Hay que seguir compitiendo».

«Argentina empezó perdiendo en el Mundial de Catar contra Arabia Saudí y acabó ganando el Mundial. Lo importante es cómo se transita en el torneo y, lo más importante, cómo termina», insistió Pochettino. EFE

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