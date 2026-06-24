Pocos avances para que adopten el euro República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia

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Fráncfort (Alemania), 24 jun (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ve de nuevo pocos avances para que adopten el euro la República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia y considera que ninguno de ellos tiene una legislación compatible con el euro.

El BCE dice en su Informe de Convergencia de 2026, publicado este miércoles, que «los países bajo revisión muestran resilencia económica a los impactos externos pero todavía afrontan obstáculos en el camino a adoptar el euro».

Progresos limitados

Desde 2024 la República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia han realizado progresos limitados en la convergencia económica con la zona del euro debido al impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania, las tensiones en el comercio global y la guerra en Irán, según el BCE.

«Pese a estos desafíos externos, la actividad económica en los países bajo revisión ha mostrado resistencia, pero el ritmo de crecimiento difiere entre países», añade la entidad monetaria.

Las perspectivas económicas se ensombrecen debido al aumento de las tensiones geopolíticas.

La guerra en Oriente Medio ha aumentado la volatilidad en los mercados de energía y elevado los costes de la energía, intensificando la incertidumbre sobre las perspectivas económicas.

Su efecto ya es visible en la inflación y puede afectar negativamente al crecimiento de la producción en el futuro.

La exposición directa de estos cinco países a crisis energéticas se ha reducido desde 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, pero el impacto económico a medio plazo de la crisis actual dependerá de la intensidad y duración de la crisis energética y de sus efectos de segunda ronda.

Rumanía, Hungría y Polonia superan el límite de inflación

La inflación superó mucho el valor de referencia del 2,7 % en Rumanía y, en menor medida, en Hungría y Polonia.

La inflación en la República Checa y en Suecia se situó por debajo del 2,7 %.

El déficit fiscal se ha deteriorado en la mayoría de esos cinco países desde 2024 y en algunos casos los ratios de deuda en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) han aumentado mucho.

En 2025 Hungría, Polonia y Rumanía superaron el déficit máximo del 3 % del PIB que establecen los Tratados de Maastricht.

El ratio de deuda bruto en relación con el PIB fue en 2025 menor del 60 % del PIB en todos los países, excepto en Hungría.

No obstante, las últimas proyecciones de la Comisión Europea (CE) prevén que la deuda de Polonia y Rumanía superará el 60 % del PIB en 2026, valor máximo que establecen los Tratados.

Hungría, Polonia y Rumanía están sujetos a un procedimiento de déficit excesivo y no se prevé que vayan a reducirlo por debajo del 3 % del PIB antes de finales de 2027.

La Comisión Europea (CE) abrió un procedimiento de déficit excesivo a Rumanía en 2020 y ha prolongado el plazo límite para que lo reduzca hasta 2030.

Asimismo la CE aplicó a Hungría y Polonia un procedimiento de déficit excesivo en julio de 2024 porque sus déficit fueron del 4,7 y el 7,3 % respectivamente en 2023.

Hungría debe reducir el déficit como muy tarde en 2026 y Polonia, en 2028.

Ninguna de las divisas de los cinco países en revisión para adoptar el euro (corona checa, el forinto, el zloty, el leu rumano y la corona sueca) participa en el mecanismo de tipos de cambio para reducir las fluctuaciones de sus divisas respecto al euro.

Algunas de sus divisas han presentado fluctuaciones considerables respecto al euro los últimos años.

Tres de estos países tuvieron unos tipos de interés a largo plazo medio superiores al 5,1 %: Polonia (5,4 %), Hungría (6,7 %) y Rumanía (6,7 %).

El BCE dice que unas instituciones y gobernanza más fuertes proporcionaría «beneficios económicos significativos», sobre todo a Hungría y Rumanía.

Todos los países, excepto Suecia, pueden mejorar la calidad de sus instituciones y gobernanza.

Ninguna de sus legislaciones nacionales es compatible con los Tratados y los estatutos del BCE por ello ninguno es compatible completamente con los requerimientos para adoptar el euro. EFE

aia/rml