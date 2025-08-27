Polémica en Argelia por reducción de restricciones de circulación y residencia de la mujer

Leila Zaimi

Argel, 27 ago (EFE).- La decisión del Gobierno de Argelia de levantar una reserva sobre la disposición del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), que reconoce la igualdad de circulación y residencia, ha generado división al ser una medida aplaudida por movimientos feministas, pero criticada por sectores islamistas conservadores.

Amel Hadjadj, presidenta de la Fundación argelina Diario Feminista, explicó a EFE que levantar esta reserva de la Convención del CEDAW de 1979 representa un «paso simbólico importante» que ofrece a las mujeres argelinas «una base jurídica más clara».

La activista aclaró que esta medida, firmada por el presidente Abdelmadjid Tebboune el pasado 4 de agosto, «no modifica inmediatamente el Código de Familia», pero que sí «puede influir de manera progresiva en la jurisprudencia y limita las interpretaciones patriarcales» de las leyes nacionales.

Sin embargo, el partido islamista argelino Movimiento Social por la Paz (MSP), tercer bloque parlamentario con 66 diputados de 414, expresó su «sorpresa» por la decisión del Gobierno a través de un comunicado, y aseguró que «lo mejor para la mujer (argelina) son las leyes constitucionales inspiradas en el espíritu de la Charia (ley islámica)».

El MSP alertó contra las «repercusiones sociales» que, según su criterio, podría acarrear la decisión, al considerarla un aliciente para «descomponer la familia y la sociedad», y llamó a «preservar la identidad nacional».

Argelia ratificó la Convención del CEDAW en 1996 (en plena guerra civil y lucha contra el terrorismo islamista), pero emitió cinco reservas sobre artículos por «incompatibilidad» con las leyes nacionales principalmente el Código de Familia (extraído de la jurisprudencia islámica).

Tebboune firmó un decreto en el que levantó la reserva del artículo 15.4, que otorga el reconocimiento del «mismo derecho de los hombres y mujeres de circular libremente y elegir su residencia y domicilio».

Cuando Argelia ratificó la Convención, emitió cinco reservas: la eliminación de todas formas de discriminación, el otorgamiento de los mismos derechos de nacionalidad, la garantía de igualdad ante la ley, así como en el derecho de matrimonio y de familia, y la obligación de recurrir al arbitraje internacional.

En 2008, el Gobierno levantó la relacionada a la igualdad de derechos respecto a la nacionalidad, a la que ahora se suma una más -ya contemplada desde hace 20 años en el Código de Familia, pero sin efecto-, pero quedan todavía tres.

Hadjadj recordó que en el Código de Familia de 2005 (en vigor) «ya no existen restricciones de residencia y circulación para las mujeres. Además la Constitución argelina garantiza estas libertades».

Amnistía Internacional (AI) aplaudió el paso de Argelia hacia el reconocimiento de derechos de la mujer y lo calificó de «progreso», pero lo consideró insuficiente.

Levantar la reserva «marca una etapa importante hacia la consolidación de los derechos de las mujeres», manifestó AI, que instó al país magrebí a «levantar todas las reservas restantes del CEDAW, y poner fin a las leyes y prácticas discriminatorias».

En este sentido, Hadjadj observó «incertidumbres» por parte de las autoridades argelinas, que desean -subrayó- por una parte, impulsar los derechos de mujeres, pero por otra evitar reacciones de fuerzas conservadoras, aunque seguirá pesando en el debate público y jurídico.

Para la activista, el verdadero cambio se podría dar con «la adopción de leyes civiles igualitarias». EFE

