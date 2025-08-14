Polémica en Francia por la tardanza en retirar los quesos sospechosos de listeria

París, 14 ago (EFE).- El Gobierno francés trata de defenderse de los reproches de asociaciones de consumidores que se quejan de las semanas que se ha tardado en retirar del mercado todas las partidas de quesos sospechosas de haber causado un brote de listerioris con dos muertos, que además se han exportado a una treintena de países.

En declaraciones a los medios franceses, el Ministerio de Agricultura ha justificado el tiempo pasado entre la primera detección el 12 de junio de la listeria en un queso de la empresa Chavegrand y la retirada general anunciada el pasado martes en que en ese tiempo no se ha detectado «ninguna contaminación» de esos productos.

En su comunicado del martes, el departamento de Agricultura afirmaba que esa retirada de los quesos sospechosos que se han seguido comercializando hasta el 9 de agosto en Francia y en el extranjero se había decidido «por precaución».

Simplemente admitía que las investigaciones que se han llevado a cabo han llevado a identificar a comienzos de mes «elementos epidemiológicos y microbiológicos convergentes que establecen un vínculo posible entre esos casos de listerioris y el consumo de quesos con leche pasteurizada producidos por Chavegrand».

Pero asociaciones de consumidores como Foodwatch denuncian «un escándalo sanitario evitable» porque no ha sido hasta esta semana cuando las autoridades han retirado las decenas de referencias de quesos cuando «la contaminación bacteriológica parecía presente al menos desde abril».

La bacteria de la listeria fue detectada por Carrefour en un análisis a comienzos de junio en un queso fabricado para el grupo de distribución por Chavegrand, que afirma que en las pruebas que realizó a continuación no encontró ninguna traza en su planta.

Una planta cuyo cierre estaba programado, que se produjo el 31 de mayo y que fue reemplazada en el mismo complejo de la localidad de Lascoux, en el departamento de Creuse (centro de Francia), por una nueva que entró en funcionamiento el 9 de junio.

La empresa (cuya identificación es FR 23.117.001 CE/UE) advirtió a las autoridades y decidió retirar la partida en la que estaba el queso con listeria detectado por Carrefour, así como otras tres referencias, pero ahora reconoce que «desgraciadamente» no fue suficiente.

En un comunicado, la directora de campaña de Foodwatch, Camille Dorioz, pone el acento en que «el problema para los consumidores es que, como de costumbre estas retiradas llegan demasiado tarde, cuando el mal está hecho».

Para Dorioz, la empresa tendría que haber tomado medidas de higiene y haberse asegurado de que alno comercializar los productos exponen a quienes los comen a un riesgo sanitario, y se pregunta lo que hicieron las autoridades de control.

Según el Ministerio de Agricultura, se han identificado 21 casos de listeriosis, en personas de 34 a 95 años, causados por unas bacterias que presentan similitudes, de los cuales 18 desde comienzos de junio y dos de esas personas han muerto, pero fue a comienzos de agosto cuando se estableció «un vínculo posible» con los quesos de Chavegrand.

A partir de ahí, la retirada del mercado en Francia ha afectado a una cuarentena de quesos vendidos con 105 referencias distintas comercializados en Francia por los grupos de distribución de Carrefour, Auchan, Leclerc y Lidl.

El Gobierno ha dado también una lista de una treintena de países a los que se ha exportado, entre los que hay 14 de la Unión Europea: España, Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia, Hungría, Finlandia, Austria, Estonia y República Checa.

En paralelo a las medidas tomadas en su territorio, Francia ha activado una serie de notificaciones a través del Sistema de Alerta Rápida para la Alimentación Humana y Animal (RASFF, en sus siglas en ingles) en el que da cuenta de su brote de listeriosis, una enfermedad que en algunos casos puede ser muy grave. EFE

