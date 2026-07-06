Polémica en México por la exhibición en museo de EE.UU del avión que trasladó a ‘El Mayo’

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Ciudad de México, 6 jul (EFE).- La donación de las autoridades de EE.UU del avión en el que fue trasladado al país el histórico líder del Cartel de Sinaloa Ismael ‘El Mayo’ Zambada, para ser exhibido en un museo estadounidense, desató la polémica en México al reabrir el debate sobre el papel de Washington en la captura del capo del narcotráfico.

La aeronave en cuestión habría sido donada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) al Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, en el estado fronterizo de Nuevo México (EE.UU), según informaron medios locales mexicanos.

Su interés radica en que es el avión en el que fue trasladado El Mayo bajo circunstancias no del todo aclaradas hasta la ciudad de El Paso, en Texas, en 2024, cuando fue detenido por agentes estadounidenses para ser juzgado por delitos relacionados con su actividad criminal.

Posteriormente, el fundador del Cartel de Sinaloa denunció desde prisión haber sido víctima de un engaño y de un secuestro por parte de Joaquín Guzmán López, su ahijado e hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien también se encontraba en la aeronave.

Según trasladó el FBI al portal digital Aristegui Noticias, esta donación ejemplifica las «prioridades» de la agencia federal, entre las que citó «la defensa de la seguridad nacional y el combate implacable contra los crímenes violentos».

Esta circunstancia reabrió la polémica en México, donde se volvió a poner en cuestión la versión inicial dada por EE.UU, que negó cualquier implicación en la operación que acabó con El Mayo Zambada en su territorio.

El embajador de EE.UU en México entonces, Ken Salazar, llegó a asegurar que no se utilizaron recursos estadounidenses y que «no fue nuestro avión, ni nuestros pilotos, ni nuestros agentes» en el país vecino, una afirmación que fue puesta en duda por el Gobierno mexicano.

Por su parte, el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), criticó a Washington por no dar toda la información disponible ante la sospecha de que agentes estadounidenses hayan operado en suelo mexicano.

Por el momento, no se conoce la identidad del piloto del avión, aunque su exhibición en un museo de EE.UU reabrió las dudas sobre el verdadero papel de la Casa Blanca en aquel suceso, que ocurrió cuando todavía era presidente estadounidense el demócrata Joe Biden.

Al ser cuestionada por esta polémica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este lunes en su petición de «sacar a la luz» cómo se realizó la detención de El Mayo.

«¿Quién mintió? Es muy relevante. Como se dijo en su momento por el presidente López Obrador, y nosotros estamos de acuerdo, tiene que esclarecerse por el bien de México y de la relación bilateral», afirmó en su conferencia de prensa diaria. EFE

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