Polémica en Marruecos por examen que plantea si el rol de la mujer es casarse y ser madre

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Rabat, 4 jun (EFE).- La sociedad civil marroquí ha mostrado su indignación ante la inclusión, en un examen oficial de bachillerato, de una pregunta que cuestiona si el único fin de la mujer es casarse y tener hijos, un hecho que ha llevado a decenas de intelectuales, políticos y ONGs a denunciar los estereotipos machistas.

La pregunta formaba parte de la prueba de expresión escrita de la asignatura de Francés, correspondiente al primer año de bachillerato en la región oriental del país, celebrada este lunes.

El polémico enunciado, que comenzó a difundirse en redes sociales y medios locales, planteaba textualmente a los alumnos el siguiente ejercicio: «Algunas personas piensan que la mujer esta hecha solo para casarse y tener hijos. ¿Comparte usted esta opinión?».

La controversia saltó de las aulas a la esfera pública después de que Omar Hyani, concejal de la Federación de la Izquierda Democrática (FGD) en Rabat, publicara en la plataforma X una imagen del examen junto con una pregunta irónica: «¿Es la mujer un ser humano?».

La Iniciativa para la Protección de los Derechos de la Mujer (IPDF) también se posicionó a través de un comunicado en su cuenta de Facebook, en el que expresó su «condena y su profunda preocupación».

La ONG alertó de que este tipo de pruebas oficiales no son neutras e instó al Ministerio de Educación a ofrecer aclaraciones urgentes sobre los criterios de control pedagógico.

Asimismo, la asociación advirtió de que vincular constantemente a las menores con roles domésticos o reproductivos específicos limita sus horizontes e influye en sus elecciones futuras.

Recordó que «las niñas marroquíes son ciudadanas en pleno derecho, capaces de contribuir en los diversos ámbitos de la vida científica, económica, cultural y política».

En paralelo a este pronunciamiento, se hizo pública una carta firmada por personalidades del ámbito académico, político, mediático y cultural para denunciar la situación y criticar el contenido de la prueba oficial. EFE

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