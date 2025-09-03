Polémica en Rumanía por la presencia de dos ex jefes de Gobierno en el desfile de Pekín

Bucarest, 3 sep (EFE).- La presencia de dos ex jefes de Gobierno rumanos en el desfile militar organizado en Pekín para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y al que también asistieron el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, ha desatado una gran polémica en Bucarest.

Los ex primeros ministros Viorica Dancila y Adrian Nastase aparecen en fotografías oficiales del evento junto a los líderes de China, Rusia y Corea del Norte, lo que ha provocado duras críticas del Ejecutivo rumano, que se ha desmarcado de cualquier presencia oficial en el evento.

Adrian Nastase, primer ministro socialdemócrata entre 2000 y 2004, condenado por corrupción en 2012, aseguró en su blog que fue invitado a China como exdignatario y mantuvo conversaciones con representantes chinos sobre «temas políticos internacionales sensibles, incluida la guerra en Ucrania y la relación entre China, Rusia e India».

Por su parte, la también socialdemócrata Viorica Dancila, primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en la historia de Rumanía (2018-2019), participó también en los actos conmemorativos del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Tras la difusión de las imágenes, la ministra de Exteriores, Oana Ţoiu, subrayó este miércoles que «Rumanía no está ni puede estar representada por políticos que aparezcan hoy en una foto junto a Putin».

En declaraciones al canal ‘Digi 24’, la ministra precisó que la embajada rumana en Pekín recibió una invitación oficial, pero que nadie del Ejecutivo -formado por conservadores, socialdemócratas, liberales y la minoría húngara- asistió «porque los miembros del Gobierno se distancian de las prácticas de Vladímir Putin».

«Rumanía ha optado claramente por un camino diferente, junto con la Unión Europea y nuestro socio estratégico, Estados Unidos. Ellos, a título personal, han optado hoy por no representar los intereses de Rumanía», añadió Ţoiu.

La ministra advirtió también que resulta difícil hablar de patriotismo «cuando se está en una foto conmemorativa junto a alguien que bombardea comunidades de habla rumana en Ucrania, como sucedió en Ismail, o que amenaza la seguridad de las rutas comerciales en el Danubio o el Mar Negro, como ocurrió recientemente con el ataque de un dron ruso muy cerca de nuestra frontera».

Rumanía, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, ha condenado en repetidas ocasiones los ataques de Rusia a Ucrania, denunciando los crímenes de guerra cometidos y el «desprecio de la Federación Rusa por los principios del derecho internacional y sus obligaciones internacionales».EFE

