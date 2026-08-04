Polémica megarreforma económica de Kast sortea uno de sus últimos obstáculos legislativos

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Santiago de Chile, 4 ago (EFE).- El Senado chileno aprobó este martes el último artículo pendiente de la polémica megarreforma tributaria y económica impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, aunque aún resta discutir los vetos anunciados por el Ejecutivo a indicaciones de la oposición y los requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) con resolución pendiente.

Con 27 votos a favor, 22 en contra y una inhabilitación, el pleno senatorial aprobó en la instancia una fórmula para compensar a los municipios por la exención de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años, mecanismo que ha generado división en esos territorios por la forma en que se distribuirán los fondos.

La discusión de las objeciones anunciadas por el Gobierno añadiría al menos una semana más de debate, en tanto el TC debe resolver la admisibilidad de los recursos presentados por la oposición que impugnan distintos aspectos de la iniciativa, como la invariabilidad tributaria.

El corazón del proyecto, aprobado durante la tramitación parlamentaria, es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, pero también incluye la exención de IVA a la compra de vivienda, beneficios fiscales para la repatriación de capitales o una polémica medida que garantiza invariabilidad o congelamiento tributario a grandes inversiones. EFE

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