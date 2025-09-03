The Swiss voice in the world since 1935

Polémica por la seguridad en acto de campaña de Milei en Argentina

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
3 minutos

El acto partidario que encabezará este miércoles el presidente argentino Javier Milei quedó envuelto en una polémica en torno a su seguridad por el lugar elegido, un barrio pobre de la provincia de Buenos Aires donde el gobernador opositor advirtió que pueden producirse desmanes.

Milei fue atacado a pedradas y debió ser desalojado de un acto partidario en la periferia sur de la capital argentina el miércoles pasado, en medio de una caravana partidaria que contó con una inusualmente escasa presencia policial, según constató la AFP.

El mandatario argentino atraviesa el peor momento en sus 21 meses de gobierno, con denuncias de corrupción que salpican a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Soporta además una crisis de confianza de los mercados financieros que disparó la cotización del dólar, lo que obligó al gobierno a intervenir en el mercado el martes a través del Tesoro.

«Quiero advertirlo claramente: hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse», dijo en la red social X el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, en cuyo distrito se disputarán elecciones legislativas este domingo.

Kicillof pidió a los vecinos de Moreno, la localidad donde Milei dará un discurso de campaña, «que no se acerquen a ese acto» y que busquen expresarse no «con gritos ni con piedras» sino en los comicios.

El lugar elegido para el acto, un deteriorado campo de fútbol, presenta «múltiples deficiencias en cuanto a infraestructura, accesibilidad y seguridad», señaló Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia, al advertir que «hay gente que está enojada». 

De su lado, el presidente dijo en una entrevista que pueden intentar matarlo.

«Es a todo o nada y eso implica desde tratar de destruir el programa económico en el Congreso a hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme», dijo Milei al podcast francés 21 News.

Su popularidad se pondrá a prueba el domingo en las elecciones de Buenos Aires, el mayor distrito del país gobernado por el peronismo, y en las legislativas nacionales del 26 de octubre.

En ese contexto, Milei acusa de «operaciones difamatorias» la investigación de la Justicia por supuestos sobrepecios en la provisión de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Audios atribuidos al extitular de la Andis Diego Spagnuolo, despedido por el gobierno en cuanto estalló el escándalo, atribuyen a Karina Milei el cobro de un 3% de estos pagos.

La difusión de estos audios y otros de la hermana del presidente causó un terremoto dentro del gobierno, que solicitó a la Justicia investigar el asunto como un caso de «espionaje» en la Casa Rosada.

Un juez ordenó el lunes cesar la difusión de los audios de Karina Milei, medida condenada por la organización Periodistas Sin Fronteras como «una grave amenaza a la libertad de prensa».

sa/lm/dg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR