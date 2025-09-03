Polémica por la seguridad en acto de campaña de Milei en Argentina

El acto partidario que encabezará este miércoles el presidente argentino Javier Milei quedó envuelto en una polémica en torno a su seguridad por el lugar elegido, un barrio pobre de la provincia de Buenos Aires donde el gobernador opositor advirtió que pueden producirse desmanes.

Milei fue atacado a pedradas y debió ser desalojado de un acto partidario en la periferia sur de la capital argentina el miércoles pasado, en medio de una caravana partidaria que contó con una inusualmente escasa presencia policial, según constató la AFP.

El mandatario argentino atraviesa el peor momento en sus 21 meses de gobierno, con denuncias de corrupción que salpican a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Soporta además una crisis de confianza de los mercados financieros que disparó la cotización del dólar, lo que obligó al gobierno a intervenir en el mercado el martes a través del Tesoro.

«Quiero advertirlo claramente: hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse», dijo en la red social X el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, en cuyo distrito se disputarán elecciones legislativas este domingo.

Kicillof pidió a los vecinos de Moreno, la localidad donde Milei dará un discurso de campaña, «que no se acerquen a ese acto» y que busquen expresarse no «con gritos ni con piedras» sino en los comicios.

El lugar elegido para el acto, un deteriorado campo de fútbol, presenta «múltiples deficiencias en cuanto a infraestructura, accesibilidad y seguridad», señaló Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia, al advertir que «hay gente que está enojada».

De su lado, el presidente dijo en una entrevista que pueden intentar matarlo.

«Es a todo o nada y eso implica desde tratar de destruir el programa económico en el Congreso a hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme», dijo Milei al podcast francés 21 News.

Su popularidad se pondrá a prueba el domingo en las elecciones de Buenos Aires, el mayor distrito del país gobernado por el peronismo, y en las legislativas nacionales del 26 de octubre.

En ese contexto, Milei acusa de «operaciones difamatorias» la investigación de la Justicia por supuestos sobrepecios en la provisión de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Audios atribuidos al extitular de la Andis Diego Spagnuolo, despedido por el gobierno en cuanto estalló el escándalo, atribuyen a Karina Milei el cobro de un 3% de estos pagos.

La difusión de estos audios y otros de la hermana del presidente causó un terremoto dentro del gobierno, que solicitó a la Justicia investigar el asunto como un caso de «espionaje» en la Casa Rosada.

Un juez ordenó el lunes cesar la difusión de los audios de Karina Milei, medida condenada por la organización Periodistas Sin Fronteras como «una grave amenaza a la libertad de prensa».

